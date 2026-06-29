映画ランキング：『Michael／マイケル』3週連続1位 『スーパーガール』『ケロロ軍曹』『アンパンマン』がランクイン
最新の全国映画動員ランキング（6月26日〜28日の3日間集計、興行通信社調べ）は、“キング・オブ・ポップ＝マイケル・ジャクソン”を描いた『Michael／マイケル』が週末3日間で動員41万4000人、興収6億6700万円をあげ、3週連続1位をキープした。累計成績は動員245万人、興収39億円を突破している。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位には、新生DCユニバースの1作品として、スーパーマン／クラーク・ケントのいとこであるカーラ・ゾー＝エルの戦いを描いた『スーパーガール』が初登場。初日から3日間で動員11万5000人、興収1億8800万円をあげた。監督はクレイグ・ギレスピー、出演はミリー・オールコック、イヴ・リドリー、デヴィッド・コレンスウェット、ほか。
3位には、前週2位で初登場した『黒牢城』が続き、週末3日間で動員10万8000人、興収1億5200万円を記録。累計成績は動員44万人、興収6億円を超えている。
4位には、人気アニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開された『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が初登場。脚本・総監督を福田雄一、監督を追崎史敏が務め、声の出演は渡辺久美子、小桜エツコ、中田譲治らおなじみのメンバーに加え、SixTONESのジェシーが劇場版オリジナルキャラクターを1人2役で演じている。
5位には、やなせたかし原作の児童向けアニメーションの劇場版37作目『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』がランクイン。監督は矢野博之、声の出演は戸田恵子、中尾隆聖らレギュラー陣に加え、ゲスト声優として、大切な約束を守るために旅するレッサーパンダのパンタン役を土屋太鳳が演じ、お笑いコンビ・EXITのりんたろー。と兼近大樹も参加している。
既存作品では、6位の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が累計で動員181万人、興収30億円を突破。また、8位の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は累計で動員564万人、興収77億円を超え、歴代ランキングでトップ100位内に入ってきた。
■全国映画動員ランキングトップ10（6月26日〜28日）
1（1→）Michael／マイケル（公開週3）
2（NEW）スーパーガール（1）
3（2↓）黒牢城（2）
4（NEW）新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！（1）
5（NEW）それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星（1）
6（4↓）スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー（6）
7（3↓）免許返納!?（2）
8（5↓）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（10）
9（7↓）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（12）
10（10→）プラダを着た悪魔２（9）
※11（6↓）魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター（2）
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位には、新生DCユニバースの1作品として、スーパーマン／クラーク・ケントのいとこであるカーラ・ゾー＝エルの戦いを描いた『スーパーガール』が初登場。初日から3日間で動員11万5000人、興収1億8800万円をあげた。監督はクレイグ・ギレスピー、出演はミリー・オールコック、イヴ・リドリー、デヴィッド・コレンスウェット、ほか。
4位には、人気アニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開された『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が初登場。脚本・総監督を福田雄一、監督を追崎史敏が務め、声の出演は渡辺久美子、小桜エツコ、中田譲治らおなじみのメンバーに加え、SixTONESのジェシーが劇場版オリジナルキャラクターを1人2役で演じている。
5位には、やなせたかし原作の児童向けアニメーションの劇場版37作目『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』がランクイン。監督は矢野博之、声の出演は戸田恵子、中尾隆聖らレギュラー陣に加え、ゲスト声優として、大切な約束を守るために旅するレッサーパンダのパンタン役を土屋太鳳が演じ、お笑いコンビ・EXITのりんたろー。と兼近大樹も参加している。
既存作品では、6位の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が累計で動員181万人、興収30億円を突破。また、8位の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は累計で動員564万人、興収77億円を超え、歴代ランキングでトップ100位内に入ってきた。
■全国映画動員ランキングトップ10（6月26日〜28日）
1（1→）Michael／マイケル（公開週3）
2（NEW）スーパーガール（1）
3（2↓）黒牢城（2）
4（NEW）新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！（1）
5（NEW）それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星（1）
6（4↓）スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー（6）
7（3↓）免許返納!?（2）
8（5↓）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（10）
9（7↓）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（12）
10（10→）プラダを着た悪魔２（9）
※11（6↓）魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター（2）