広島県三原市で今年4月、土の中から男性の遺体が見つかった事件。警察はきょう、29歳の男を強盗殺人の疑いで逮捕しました。殺害された男性と今回逮捕された男は、別の殺人・放火事件の共犯関係とみられています。

広島県警 岡崎玲史 刑事部長

「土中から徳田雅希さんの死体を発見した事件につき、本日、被疑者を強盗殺人容疑で通常逮捕した」

強盗殺人の疑いできょう逮捕されたのは、広島市南区に住む無職・倉本幹太容疑者（29）です。警察によりますと、倉本容疑者は3月9日、三原市の会社敷地内で、重機で掘った穴の中に徳田雅希さん（29）を土砂で埋めるなどして殺害した疑いがもたれています。死因は窒息死とみられています。

警察の調べに倉本容疑者は、「私はしていません」と容疑を否認しています。

殺害された徳田さんは親族からの届け出を受けて、警察が行方を捜していましたが…

広島県三原警察署 河崎博文 署長

「一方で、被害者（徳田さん）は東広島市で発生した殺人等事件の容疑者として捜査線上に浮かんだ人物でもあった」

この事件、発端は2月16日に遡ります。徳田さんの遺体が発見された現場から西におよそ35キロ、東広島市の住宅で殺人・放火事件が起きました。住宅の裏手で、この家に住むリフォーム会社の経営者・川本健一（49）さんが首を刃物で刺され、死亡しているのが見つかりました。

川本さんを知る人

「ショック。まさか、あの子（川本さん）と思わなかった。みんなに好かれるような子、よくしゃべるし、恨まれることはない」

この事件の捜査を進める過程で、「三原市の会社の敷地に証拠品が埋まっている可能性」が浮上。警察が4月29日、敷地を掘り起こしたところ、徳田さんの遺体が見つかったのです。

この徳田さんと東広島市の殺人・放火事件の共犯関係とみられるのが、今回逮捕された同い年で友人関係の倉本幹太容疑者です。倉本容疑者は徳田さんが捜査線上に浮上したことを知り、▼事件の口封じと、▼徳田さんに借りていた700万円の返済を免れる目的で徳田さんを殺害したとみられています。

また、倉本容疑者は東広島市で殺害された川本さんの妻のおいでもありました。倉本容疑者はかつて、川本さんが経営していたリフォーム会社に所属。この会社の「後継者」とされていました。一方で、こんな話も…

リフォーム会社を知る人

「（倉本容疑者は）将来的に役員を約束されていたみたい。その約束があっても会社内でトラブルがあったそう」

徳田さんの遺体が発見された4月29日、警察は倉本容疑者を別の詐欺事件で逮捕。証拠品の鑑定や防犯カメラの捜査などで証拠を積み上げ、きょうの逮捕に至りました。

捜査関係者によりますと、徳田さんが殺害された日、三原市の現場周辺の防犯カメラに倉本容疑者と徳田さんが2人で車に乗っている姿が写っていたということです。

警察は事件の全容解明に向けて捜査しています。