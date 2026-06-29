亀梨和也、田中みな実が結婚＆第1子妊娠 生放送で“速報” コメンテーターも思わず「ちょっと今、心の準備が…」
歌手で俳優の亀梨和也（40）が29日、公式サイトを通じて田中みな実（39）の結婚を発表。TBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後１：55）では、速報として2人の結婚を伝えた。
【写真】距離近…！亀梨和也＆田中みな実ら肩組みショット
番組では日本時間30日未明に行われる「FIFAワールドカップ2026」決勝トーナメント1回戦、日本対ブラジルについて特集している中、MCの石井亮次アナウンサーが「ちょっと待ってください。速報をお伝えします」と切り出すと、2人の結婚を伝え、亀梨の公式サイトで公開されたメッセージを読み上げた。
このニュースにコメンテーターの大久保佳代子は「ねえ、なんか付き合ってましたもんね」とぶっちゃけると、石井アナが「という報道が…」とフォロー。しかし大久保は「付き合ってました。なんか聞いてますし」と続けた。
そして「ちょっと今、心の準備があれなので気持ち良くおめでとうって！言えるまでちょっと待ってください。めでたいですもん！新しい命も」と2人を祝福した。また「2人とも比較的芸能界の中では知っているというか、好きな2人なので」と語りだすと「2人ともプロ意識が高くて、というところは似ている2人だなって。だから、良かったなって思います」と優しくほほ笑んだ。
サイトでは「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」と報告。
続けて「一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。応援して下さっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」と結んでいる。
亀梨は1986年2月23日生まれ、東京都出身。2006年3月、KAT-TUNとしてデビュー。また、山下智久とのコラボ楽曲として、05年にシングル「青春アミーゴ」（修二と彰）、17年にシングル「背中越しのチャンス」（亀と山P）をリリース。19年5月、1stソロシングル「Rain」をリリース。23年8月、2ndソロシングル「Cross」を配信。25年3月31日をもって、グループを解散。STARTO ENTERTAINMENTを退所後、ソロで活動している。
俳優として、ドラマ『3年B組金八先生』（99年）、ドラマ『ごくせん』（05年）、ドラマ『野ブタ。をプロデュース』（05年）、ドラマ『妖怪人間ベム』（11年）、映画『俺俺』、ドラマ『怪盗 山猫』（16年）、映画『PとJK』（17年）、ドラマ『ボク、運命の人です。』（17年）、ドラマ『ストロベリーナイト・サーガ』（19年）、映画『事故物件 恐い間取り』（20年）、ドラマ『レッドアイズ』（21年）、映画『怪物の木こり』（23年）などに出演。また『Going! Sports & News』ではスポーツキャスターを務め、野球関連の中継や番組にも数多く参加している。06年より5連続『ベストジーニスト賞』を受賞し、殿堂入りを果たした。
田中は、1986年11月23日生まれ、埼玉県出身。青山学院大学文学部出身で、『2007ミス青山学院』で準ミスに選ばれる。卒業後の2009年、TBSに入社。同局系『サンデー・ジャポン』、『爆報！THEフライデー』、『有吉ジャポン』、『ジョブチューン』などの番組を担当。14年9月、TBSを退社しフリーに転向。
以降、カンテレ『グータンヌーボー2』、テレビ朝日『あざとくて何が悪いの？』などでMCを担当。21年、『ずっと独身でいるつもり？』で映画初主演、23年、『悪女について』でドラマ初主演を果たす。ドラマ『絶対正義』（19年）、ドラマ『M 愛すべき人がいて』（20年）、ドラマ『最愛』（22年）、ドラマ『吉祥寺ルーザーズ』（22年）などに出演を果たした。
2人は2024年1月に熱愛が報じられ、同年4月から放送のドラマ『Destiny』で共演していた。
【写真】距離近…！亀梨和也＆田中みな実ら肩組みショット
番組では日本時間30日未明に行われる「FIFAワールドカップ2026」決勝トーナメント1回戦、日本対ブラジルについて特集している中、MCの石井亮次アナウンサーが「ちょっと待ってください。速報をお伝えします」と切り出すと、2人の結婚を伝え、亀梨の公式サイトで公開されたメッセージを読み上げた。
そして「ちょっと今、心の準備があれなので気持ち良くおめでとうって！言えるまでちょっと待ってください。めでたいですもん！新しい命も」と2人を祝福した。また「2人とも比較的芸能界の中では知っているというか、好きな2人なので」と語りだすと「2人ともプロ意識が高くて、というところは似ている2人だなって。だから、良かったなって思います」と優しくほほ笑んだ。
サイトでは「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」と報告。
続けて「一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。応援して下さっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」と結んでいる。
亀梨は1986年2月23日生まれ、東京都出身。2006年3月、KAT-TUNとしてデビュー。また、山下智久とのコラボ楽曲として、05年にシングル「青春アミーゴ」（修二と彰）、17年にシングル「背中越しのチャンス」（亀と山P）をリリース。19年5月、1stソロシングル「Rain」をリリース。23年8月、2ndソロシングル「Cross」を配信。25年3月31日をもって、グループを解散。STARTO ENTERTAINMENTを退所後、ソロで活動している。
俳優として、ドラマ『3年B組金八先生』（99年）、ドラマ『ごくせん』（05年）、ドラマ『野ブタ。をプロデュース』（05年）、ドラマ『妖怪人間ベム』（11年）、映画『俺俺』、ドラマ『怪盗 山猫』（16年）、映画『PとJK』（17年）、ドラマ『ボク、運命の人です。』（17年）、ドラマ『ストロベリーナイト・サーガ』（19年）、映画『事故物件 恐い間取り』（20年）、ドラマ『レッドアイズ』（21年）、映画『怪物の木こり』（23年）などに出演。また『Going! Sports & News』ではスポーツキャスターを務め、野球関連の中継や番組にも数多く参加している。06年より5連続『ベストジーニスト賞』を受賞し、殿堂入りを果たした。
田中は、1986年11月23日生まれ、埼玉県出身。青山学院大学文学部出身で、『2007ミス青山学院』で準ミスに選ばれる。卒業後の2009年、TBSに入社。同局系『サンデー・ジャポン』、『爆報！THEフライデー』、『有吉ジャポン』、『ジョブチューン』などの番組を担当。14年9月、TBSを退社しフリーに転向。
以降、カンテレ『グータンヌーボー2』、テレビ朝日『あざとくて何が悪いの？』などでMCを担当。21年、『ずっと独身でいるつもり？』で映画初主演、23年、『悪女について』でドラマ初主演を果たす。ドラマ『絶対正義』（19年）、ドラマ『M 愛すべき人がいて』（20年）、ドラマ『最愛』（22年）、ドラマ『吉祥寺ルーザーズ』（22年）などに出演を果たした。
2人は2024年1月に熱愛が報じられ、同年4月から放送のドラマ『Destiny』で共演していた。