#42 歴史を変える大一番へ…ブラジル戦予想スタメン【ゲキスタ】
日本代表は北中米ワールドカップのグループリーグ第3戦でスウェーデン代表と対戦し、1-1で引き分けました。その結果、1勝2分けの無敗でグループリーグを2位通過。決勝トーナメント1回戦となるラウンド32ではブラジル代表と対戦することが決定しました。
ベースキャンプ地のナッシュビルを離れ、ヒューストンに移動してきた日本代表。さまざまなアクシデントにも襲われたスウェーデン戦を振り返り、新たな歴史を刻むべく挑むブラジル戦の展望と予想スタメンを現地で取材するゲキサカ日本代表担当の竹内記者が解説します。
(収録日:2026年6月27日)
ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。
#ゲキスタ
【出演】
●竹内達也→@thetheteatea
●ゲキサカ編集長 西山紘平
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