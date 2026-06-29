13時の日経平均は283円安の6万9077円、ＳＢＧが252.62円押し下げ 13時の日経平均は283円安の6万9077円、ＳＢＧが252.62円押し下げ

29日13時現在の日経平均株価は前週末比283.41円（-0.41％）安の6万9077.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は962、値下がりは556、変わらずは34と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は252.62円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が234.12円、キオクシア <285A>が118.27円、フジクラ <5803>が72.41円、イビデン <4062>が19.44円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を93.53円押し上げている。次いで太陽誘電 <6976>が55.48円、ファストリ <9983>が29.77円、京セラ <6971>が23.06円、コナミＧ <9766>が22.63円と続く。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、保険、倉庫・運輸、小売と続く。値下がり上位には非鉄金属、ゴム製品、石油・石炭が並んでいる。



※13時0分2秒時点



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