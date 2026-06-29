「間違いなく別のチーム」オランダ戦以来の先発が濃厚の森保ジャパン戦士、再戦するブラジル代表に本音「正直、いいイメージみたいなのはない」【W杯】
現地６月29日に開催される北中米ワールドカップのラウンド32で、F組２位の日本代表は、C組１位のブラジルと対戦する。
スウェーデン戦で脚に違和感を覚えた板倉滉に代わり、オランダ戦以来３試合ぶりの先発が濃厚な谷口彰悟は前日練習の後、「チームの雰囲気としてもしっかりと集中してやれている。ブラジルを食ってやるという強い思いと、そこに対しての細かい対策。その辺は十分にできているので、明日の試合が楽しみです」と意気込んだ。
３バックの中央に入ると予想される34歳のCBがマッチアップする可能性があるのが、マンチェスター・ユナイテッドのFWマテウス・クーニャだ。
ここまで３ゴールを挙げている好調のアタッカーについて、「彼が９番の位置からちょっと10番っぽいプレーをするっていうのは分かっている」という谷口は、こう対策を口にした。
「これまでのグループリーグの試合を見ても、前線は流動的なので、彼が引いてそのスペースを、ウインガーだったりとか、８番の選手が出てきたりとか、その辺はかなり流動的なので、受け渡し、誰がどこでどう付くのかというところは、一番見えている後ろが、自分がちゃんとコミュニケーションを取って、言わないといけない」
３−２で大逆転勝利を飾った昨年10月の対戦でもプレーし、金星奪取に寄与した。「もちろん一回対戦したことあるので、各々の特徴だったりとか、肌感覚で理解できているのはすごくポジティブに捉えている」と話しつつ、「ただ、親善試合とワールドカップ、そしてトーナメントでの戦いというところで、間違いなく別のチームだと思っている。みんなもそのつもりで戦うと思うので、そういう親善試合のイメージとか、いいイメージみたいなのは正直ないです」と本音をこぼした。
いずれにしても、この頼りになるDFリーダーがいるのは、日本代表にとって心強い。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
スウェーデン戦で脚に違和感を覚えた板倉滉に代わり、オランダ戦以来３試合ぶりの先発が濃厚な谷口彰悟は前日練習の後、「チームの雰囲気としてもしっかりと集中してやれている。ブラジルを食ってやるという強い思いと、そこに対しての細かい対策。その辺は十分にできているので、明日の試合が楽しみです」と意気込んだ。
ここまで３ゴールを挙げている好調のアタッカーについて、「彼が９番の位置からちょっと10番っぽいプレーをするっていうのは分かっている」という谷口は、こう対策を口にした。
「これまでのグループリーグの試合を見ても、前線は流動的なので、彼が引いてそのスペースを、ウインガーだったりとか、８番の選手が出てきたりとか、その辺はかなり流動的なので、受け渡し、誰がどこでどう付くのかというところは、一番見えている後ろが、自分がちゃんとコミュニケーションを取って、言わないといけない」
３−２で大逆転勝利を飾った昨年10月の対戦でもプレーし、金星奪取に寄与した。「もちろん一回対戦したことあるので、各々の特徴だったりとか、肌感覚で理解できているのはすごくポジティブに捉えている」と話しつつ、「ただ、親善試合とワールドカップ、そしてトーナメントでの戦いというところで、間違いなく別のチームだと思っている。みんなもそのつもりで戦うと思うので、そういう親善試合のイメージとか、いいイメージみたいなのは正直ないです」と本音をこぼした。
いずれにしても、この頼りになるDFリーダーがいるのは、日本代表にとって心強い。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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