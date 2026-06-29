阪神は２９日、新外国人投手としてアンダーソン・セベリーノ投手（３１）＝前メッツ３Ａ＝の獲得を発表した。１年契約で年俸は３５万ドル（約５７００万円）、背番号は「９７」。チームの補強ポイントに該当する中継ぎ投手として期待される。

球団を通じ「私の人生の新しい章の始まりがとても待ち遠しいです。素晴らしいファンの皆さんの前でプレーし、素晴らしい日本の文化にも触れ、昨年に続いての優勝を勝ち取るために、全力でプレーします。アリガトウゴザイマス！！」とコメントした。

ドミニカ共和国出身の左腕・セベリーノは２０１３年にヤンキースと契約してプロ入り。２０年にホワイトソックスとマイナー契約を結び、２２年にメジャーデビューを果たした。メジャー通算６試合で０勝０敗、防御率６・１４。マイナーでは通算１８２試合で１７勝２１敗、防御率４・３４。５月３０日にメッツからＤＦＡとなり、メジャー登録４０人枠から外れていた。

今季のチームは開幕から順調に勝ち星を伸ばすも、中継ぎ陣の整備が課題となっている。２リーグ制以降では球団史上初の連覇を目指すシーズン後半に向け、強固なブルペン陣を構築する。