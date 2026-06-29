サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝トーナメント初戦で日本と対戦するブラジル選手の発言が、中国のネット上でも話題になっている。

英プレミアリーグのボーンマスに所属するFWラヤン（19）は27日に行われた会見で、記者から「最も危険な日本の選手は誰ですか？」と問われた際、苦笑いを浮かべて「正直に言うと、ビデオを見ていないので危険な選手は分からない」と語り、会場からは笑いが漏れた。

ラヤンはその後も照れ笑いしつつ、「でも、実力があるチームだということは分かっている。だから、今週はしっかりと準備して、全力で勝利をつかみに行く」と答えた。

会見の様子を見た中国のネットユーザーからは「ブラジルのこの態度（汗）」「日本の選手を一人も知らないとは」「戦う前から余裕の祝杯か？」「ここ数大会のパターンから見て、こういう態度でいると敗退する可能性がある」「（負ける）フラグが立ったな」「おごり高ぶっていると痛い目を見るだろう」といった声が上がった。

一方で、「知らないものは知らないんだから仕方ない」「本当のことを言っただけでしょ（笑）」「監督がこれだったら問題だけど、選手ならいいんじゃない？」「（日本を甘く見ているとか）あまり深読みする必要はないと思う」「当たり前のこと。日本にはビッグスターはいない。平均的なレベルが高いだけ」などと擁護する声も寄せられた。

日本とブラジルの試合は6月30日午前2時（日本時間）に行われる。（翻訳・編集/北田）