【2026年最新】夏のボーナスはどこに預ける？今すぐチェックしたいお得なキャンペーンまとめ
まとまった資金を動かす絶好の機会、夏のボーナスシーズンがやってきました。今夏は、6月の政策金利1.00％への利上げ直後という大注目のタイミング。各銀行からは、金利上昇トレンドを反映した、熱気のこもったキャンペーンが続々と登場しています。
All About マネー編集部では、最新の金利動向やキャンペーン内容を調査し、おすすめの定期預金をご紹介しています。ぜひ参考にしてください（2026年6月22日時点）。
▼SBJ銀行 「夏のボーナス定期預金キャンペーン」
・預入商品：スーパー定期預金
・金利：1.35％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上（1円単位）
※対象商品はスーパー定期預金と大口定期預金で、募集総額1500億円に到達した時点で取扱終了（2026年5月13日に募集開始）。1人当たりの預入上限額なし。
※新規口座開設であれば、「はじめての定期預金＜はじめくん＞」が利用でき、1年ものの金利が年1.40％となる。預入金額は10万円以上、1人500万円まで。預入期限は口座開設月を含む当初3カ月間。
▼楽天銀行 「夏のボーナス特別金利キャンペーン」
・預入商品：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※定期預金積立購入または「元利自動継続」「元金自動継続」による預入れも対象。キャンペーン期間は2026年6月8日〜7月31日。
▼住信SBIネット銀行 「円定期預金1年もの 夏の特別金利キャンペーン」
・預入商品：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※キャンペーン対象期間は2026年6月3日〜8月30日の預入れ手続き完了分。個人客が対象で、1人当たりの預入上限額なし。
▼auじぶん銀行 「夏の1年もの特別金利キャンペーン」
・預入商品：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※預入金額および回数に上限なし。キャンペーン期間は2026年6月1日〜8月31日。
なお、キャンペーンの中には募集金額に達した時点で早期終了してしまうものもあります。利用する際は、金融機関の公式Webサイトなどでご自身が有利になるキャンペーンがないか、ぜひ探してみてください。
(文:All About 編集部)
All About マネー編集部では、最新の金利動向やキャンペーン内容を調査し、おすすめの定期預金をご紹介しています。ぜひ参考にしてください（2026年6月22日時点）。
夏のボーナスキャンペーンまとめいずれも預金保険制度により、元本1000万円までとその利息などが保証された定期預金です。
▼SBJ銀行 「夏のボーナス定期預金キャンペーン」
・預入商品：スーパー定期預金
・金利：1.35％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上（1円単位）
※対象商品はスーパー定期預金と大口定期預金で、募集総額1500億円に到達した時点で取扱終了（2026年5月13日に募集開始）。1人当たりの預入上限額なし。
※新規口座開設であれば、「はじめての定期預金＜はじめくん＞」が利用でき、1年ものの金利が年1.40％となる。預入金額は10万円以上、1人500万円まで。預入期限は口座開設月を含む当初3カ月間。
▼楽天銀行 「夏のボーナス特別金利キャンペーン」
・預入商品：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※定期預金積立購入または「元利自動継続」「元金自動継続」による預入れも対象。キャンペーン期間は2026年6月8日〜7月31日。
▼住信SBIネット銀行 「円定期預金1年もの 夏の特別金利キャンペーン」
・預入商品：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※キャンペーン対象期間は2026年6月3日〜8月30日の預入れ手続き完了分。個人客が対象で、1人当たりの預入上限額なし。
▼auじぶん銀行 「夏の1年もの特別金利キャンペーン」
・預入商品：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※預入金額および回数に上限なし。キャンペーン期間は2026年6月1日〜8月31日。
お得なキャンペーンを探してみて！今回は、夏のボーナスキャンペーンをご紹介しました。ほかにも新規口座開設者向けのキャンペーンや、住宅ローンの金利が引き下がるものなど、さまざまな企画が打ち出されています。
なお、キャンペーンの中には募集金額に達した時点で早期終了してしまうものもあります。利用する際は、金融機関の公式Webサイトなどでご自身が有利になるキャンペーンがないか、ぜひ探してみてください。
(文:All About 編集部)