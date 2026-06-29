「本当に父親かよ」人気インフルエンサー、別居を報告。「離婚した相手と一緒に住むなんて無理あるよ」
実業家でインフルエンサーの黒崎みささんは6月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。投稿とYouTube動画で別居の報告をしました。
【動画】黒崎みさが別居を報告
動画内では、現在新居を探している最中であることや、子どもたちの生活環境を第一に考えた基盤作りを急いでいることを報告し、今後は親族のサポートを受けながら活動を継続していく意向を示しています。
コメントでは、「こうやって小さい頃から二人で支え合って来たんだな〜って泣ける」「みさちゃんもだけど弟のゆーとくんの人生も波瀾万丈すぎる、、、負担抱えすぎず自分の人生を歩めますように」と黒崎さんたちの心境を思いやる声や、「弟さん 絶対めっちゃ怒ってる」「次の家決まってないのに追い出すって本当に父親かよ」といった厳しい声、一方で「離婚した相手と一緒に住むなんて無理あるよ。離婚に円満なんてなかなかない」という声も上がりました。今後の動向を温かく見守りたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【動画】黒崎みさが別居を報告
別居することを報告黒崎みささんは「【ご報告】この度、別居することになりました」とつづり、白いTシャツでカメラを真っすぐ見つめる姿の写真を1枚載せています。併せて、詳細を語ったYouTube動画のリンクも投稿。「前回のご報告から近々になってしまって、申し訳ないのですがぜひ目を通していただきたいです」とのことです。
「泣ける」何があったのか詳しい内容については、弁護士を通してやりとりしているため話せないことも多いようです。しかし弟は「ただ事ではない」と感じた出来事があったと話し、喫緊（きっきん）の状況であったことがうかがえます。
コメントでは、「こうやって小さい頃から二人で支え合って来たんだな〜って泣ける」「みさちゃんもだけど弟のゆーとくんの人生も波瀾万丈すぎる、、、負担抱えすぎず自分の人生を歩めますように」と黒崎さんたちの心境を思いやる声や、「弟さん 絶対めっちゃ怒ってる」「次の家決まってないのに追い出すって本当に父親かよ」といった厳しい声、一方で「離婚した相手と一緒に住むなんて無理あるよ。離婚に円満なんてなかなかない」という声も上がりました。今後の動向を温かく見守りたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)