法大から2025年ドラフト1位で入団

■ヤクルト 4ー3 中日（28日・神宮）

ヤクルトの松下歩叶内野手が28日、神宮球場で行われた中日戦に「8番・三塁」で先発出場。5回に先制の1号ソロをレフトスタンドへ叩き込むなど、4打数1安打1打点の活躍で勝利に貢献した。プロ初本塁打となった一発は、体勢を崩されながらも片手で払ったようなスイングから放たれており、「あんな飛ぶんか」「何で入るんだよ」とファンの度肝を抜いた。

0-0で迎えた5回無死、第2打席に立った松下は、カウント0-1から金丸夢斗投手が投じた外角低めのチェンジアップに体勢を崩されながらもバットを振り抜くと、打球はぐんぐん伸びて左翼スタンド中段へ着弾。プロ初本塁打とは思えぬ弾道に雨中の神宮が騒然とした。

DAZNが公式X（旧ツイッター）に「低めに合わせてレフトスタンドへ」などと文言をつけて映像を投稿。泳ぎながら放った一発にファンは驚愕。「だいぶ変態ホームラン」「フライだと思った」「なんでこの体勢で…… 」「天才」「未来の4番」「意味不明」「やばすぎる」「ヤクルトの希望！」などの声が寄せられていた。

桐蔭学園高（神奈川）、法大を経て2025年ドラフト1位でヤクルトに入団。春季キャンプ中の故障で出遅れたものの、2軍で27試合に出場して打率.280とアピールを続けた。5月29日に1軍初昇格を果たすと、同日の楽天戦で岸孝之投手からプロ初安打となる二塁打を放っていた。（Full-Count編集部）