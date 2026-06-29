サッカー北中米W杯

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は28日（日本時間29日）に決勝トーナメントの戦いが始まった。日本の1次リーグF組最終戦でド派手な出で立ちで声援を送った人気芸人は、他国のパブリックビューイングには落ち着いて参戦。その姿に注目が集まっている。

25日（同26日）の日本─スウェーデン戦。米ダラスのスタジアムには、人気芸人の江頭2:50がいた。

金のタイツに「日本」と入った日の丸柄のハチマキを頭に締め、胸にも日の丸をつけたド派手な出で立ちだった。

27日（同28日）の1次リーグJ組・アルゼンチン─ヨルダン戦は、パブリックビューイングで観戦。江頭2:50の公式YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」のXが白の帽子、黒のTシャツという落ち着いた装いで参加している江頭2:50の写真を公開すると、X上のファンの視線を集めた。

「エガちゃんが大人しく座ってみている。真面目」

「ちょこんと座ってる江頭さん、カワイイ」

「普通に静かに綺麗に座ってるw根が良いのが出てるw」

「オフモードはちゃんと芸能人オーラ消せてるのはさすがだなぁ」

「エガちゃんが静かに溶け込んでる姿が新鮮で笑える」

日本は29日（同30日）の決勝T1回戦でブラジルと激突。「ブラジル戦まで応援してくれるのかしら……」などのコメントも寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）