掘りごたつ個室で夏の三銘品を味わう！ 道頓堀 治兵衛「鱧・鰻・伊勢海老 特別会席」

記事ポイント 道頓堀 治兵衛が鱧・鰻・伊勢海老の特別会席プランを期間限定で提供花水木・紫陽花・清夏の3コース、通常価格より割引で9月13日まで道頓堀川を望む掘りごたつ個室で少人数から最大50名まで対応 道頓堀 治兵衛が鱧・鰻・伊勢海老の特別会席プランを期間限定で提供花水木・紫陽花・清夏の3コース、通常価格より割引で9月13日まで道頓堀川を望む掘りごたつ個室で少人数から最大50名まで対応

道頓堀 治兵衛は、2026年6月18日より夏の三銘品「鱧」「伊勢海老」「鰻」を主役にした特別会席プランを期間限定でスタートしています。

道頓堀川を見下ろせる個室で、職人の技による多彩な調理法の夏の美味を味わえます。

道頓堀 治兵衛「鱧・鰻・伊勢海老 特別会席」

キャンペーン期間：2026年9月13日まで所在地：大阪市中央区道頓堀2-1-4（地下鉄なんば駅25号出口 徒歩2分）

道頓堀 治兵衛は、大阪・なんばで旬の食材を使った会席料理を提供する老舗日本料理店です。

掘りごたつ個室や座敷テーブルを備え、少人数から最大50名まで対応できるため、家族の集まりから大阪観光の食事まで幅広く利用できます。

落ち着いた和の空間や、レストランのような洋風フロアもあります。

鱧の魅力を凝縮した「花水木（はなみずき）」

お品書き：先付け、鱧ちり、伊勢海老サラダ、鱧すき一人鍋、鱧の天ぷら、海老茶碗蒸し、鱧飯、赤だし、香の物、デザート（全10品）価格：通常7,700円（税込）→期間限定6,050円（税込）

「花水木」は、鱧ちり、鱧すき一人鍋、鱧の天ぷら、鱧飯と、鱧のさまざまな調理法を一度に楽しめるコースです。

伊勢海老サラダや海老茶碗蒸しも加わり、夏の三銘品が一皿ごとに異なる表情で並びます。

鱧鍋をたっぷり味わう「紫陽花（あじさい）」

お品書き：先付け、鱧ちり、鱧すき鍋、鱧の天ぷら、素麺、デザート（全6品）価格：通常6,600円（税込）→期間限定5,500円（税込）

「紫陽花」は、旬の鱧を鱧すき鍋でたっぷりと味わえる夏の人気コースです。

鱧ちり、鱧の天ぷら、仕上げの素麺と、鱧の風味を軸に据えた構成で、夏の食材本来の味わいを堪能できます。

卓上で焼きながら味わう鰻会席「清夏（せいか）」

お品書き：先付け、鰻炙り焼き、季節の揚げ物、鰻茶碗蒸し、鰻丼、赤だし、香の物、デザート（全8品）価格：通常8,800円（税込）→期間限定7,700円（税込）

「清夏」の中心は、道頓堀 治兵衛の特製だしで焼きながら食べる鰻の炙り焼きです。

香ばしくとろける脂が絶品と評される鰻を卓上で仕上げ、鰻茶碗蒸しや鰻丼と合わせて、鰻の味わいを存分に楽しめます。

道頓堀川を望む個室で、鱧・鰻・伊勢海老それぞれの素材の魅力を引き出した会席料理を、期間限定の特別価格で楽しめます。

掘りごたつ個室や座敷テーブルで、夏の三銘品を職人の技で味わう特別なひとときを過ごせます。

道頓堀 治兵衛「鱧・鰻・伊勢海老 特別会席」の紹介でした。

よくある質問

Q. 3つのコースはどこで提供されていますか？

A. 大阪市中央区道頓堀2-1-4にある道頓堀 治兵衛で提供されています。地下鉄なんば駅25号出口から徒歩2分の場所にあります。

Q. 期間限定価格はいつまで適用されますか？

A. 2026年9月13日まで適用されます。花水木は6,050円、紫陽花は5,500円、清夏は7,700円（いずれも税込）の期間限定価格で利用できます。

Q. 個室は何名まで利用できますか？

A. 少人数から最大50名まで対応できる掘りごたつ個室や座敷テーブル席があります。道頓堀川を望む席や、落ち着いた和の空間、洋風フロアなど複数のスタイルから選べます。

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