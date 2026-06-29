元MLBトレーナーの高島誠氏が推奨…アメフトボールを使った送球改善ドリル

内野守備で素早く送球しようとするあまり、「ボールがそれてしまう」と悩む選手は多い。捕球から送球までの流れをスムーズにするには、どうすればいいのか。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、アメリカンフットボールのボールを使ったドリルや、力まずに投げる体の使い方を紹介している。

内野手は短い距離の送球などで、腕を下げて投げる場面が多い。この時に普通のストレートを投げようとすると、シュート回転しやすい。高島さんはジャイロ回転の送球を勧める。ジャイロとは回転軸が進行方向を向き、らせん状に回転するのが特徴だ。

高島さんはアメフトのボールを使った練習を推奨する。腕を下げて投げると、「ジャイロ回転を確認できる」という。小学生は遊び感覚で取り入れるのがよい。キャッチボールの前に行うことで、回転の質や腕の使い方を確認できる。

最も重要なポイントは、下半身の使い方にある。腕を下げることに気を取られると、手投げになりやすい。足を踏み込み、下半身を支点にして動く。下半身を使い、腕を走らせることが安定した送球に繋がる。

上半身の筋力は弱いため、そこだけで力を出そうとすると無理が生じ、怪我にも繋がる。「上半身が極力、仕事をしない」状態が理想だ。また、自分に合わないグラブを使うと動作の邪魔になるため、道具選びも重要になる。ジャイロ回転スローと下半身主導の動きを習得できれば、守備力は飛躍的に向上するはずだ。（First-Pitch編集部）