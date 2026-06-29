「アンチェロッティは全てを優勝した監督。モリヤスは比較対象にならない。でも――」実績、11倍の年俸差を跳ね返す時だ【ブラジル人記者の視点】
アンチェロッティは、監督として史上初の欧州５大リーグ制覇を果たしたほか、最多５度のチャンピオンズリーグ優勝を達成。まさに稀代の名将だ。
一方、日本代表を率いる57歳の森保一監督の主な獲得タイトルは、サンフレッチェ広島時代の３度のJ１制覇。実績、世界的な知名度は大きな差があるが、アンチェロッティ監督を凌ぐ点がある。それは現チームでの年月だ。
森保監督は日本代表指揮官として２度目のW杯参戦であり、就任から約８年が経つのに対し、各国の名門クラブを渡り歩き、昨夏にキャリア30年目にして初めて代表監督に就いたアンチェロッティ監督は１年のみ。その差は大きい。
日本サッカーを長く取材するブラジル人記者ジャーナリスト、チアゴ・ボンテンポ氏はこう語る。
「アンチェロッティは全てを優勝した監督。クラブレベルで史上最高の監督リストを作ったら、トップレベルになる。モリヤスはまだまだ比較対象にならない。でも、モリヤスは８年間同じチームを導いている。アンチェロッティはまだ１年間だけ。
だから、モリヤスがそのアドバンテージを持っている。彼のチームの完成度の方が高い。だけどブラジルは少しずつ良くなっている。（今大会の）１試合目はいまいちで、（対戦相手の）モロッコの方が良かったけど、２試合目はちょっと良くなって、そして３試合目はとても良かった。ブラジルは段々良くなっている。日本戦でさらに良くなったら、日本にとってはやばいね（笑）」
ちなみにアンチェロッティ監督は、北中米W杯出場国の監督の年俸ランキングでダントツ。イギリスのデータサイト『SalaryLeaks』によれば、950万ユーロ（約17億4800万円）を手にしている。それに対し、森保監督は29位の86万5000ユーロ（約１億6000万円）。実績、約11倍の年俸差を跳ね返せるか―。名将モリヤスの名を世界に轟かせる時だ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
「今の日本代表に入れるのはナカタだけ」それぞれの20年前と現メンバーを比較！ヴィニシウスは超豪華セレソンの中でも出られる？【ブラジル人記者の視点】
森保ジャパンは現地６月29日、北中米W杯の決勝トーナメント１回戦で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦する。W杯での対戦は、2006年のドイツ大会（１−４で完敗）以来となる。
20年前のセレソンメンバーはまさに圧巻。ロナウド、ロナウジーニョ、カカ、ロベルト・カルロス、カフーら豪華なタレントで溢れていた。
今日は、ブランド力に少し陰りが見えるとはいえ、FWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）、DFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン）、GKアリソン・ベッカー（リバプール）など、各ポジションの選手がビッグクラブで中心を担う精鋭揃いだ。
そして最もビッグネームと言えるのが、カルロ・アンチェロッティ監督である。67歳のイタリア人指揮官で、その実績は凄まじい。主な獲得タイトルは以下の通りだ。
【ミラン】
セリエA（2003-04）
チャンピオンズリーグ（2002-03、2006-07）
クラブW杯（2007）
【チェルシー】
プレミアリーグ（2009-10）
【パリ・サンジェルマン】
リーグ・アン（2012-13）
【レアル・マドリー／計二期】
ラ・リーガ（2021-2022、2023-2024）
チャンピオンズリーグ（2013-14、2021-22、2023-24）
クラブW杯（2014、2022）
【バイエルン・ミュンヘン】
ブンデスリーガ（2016-2017）
一方、日本代表を率いる57歳の森保一監督の主な獲得タイトルは、サンフレッチェ広島時代の３度のJ１制覇。実績、世界的な知名度は大きな差があるが、アンチェロッティ監督を凌ぐ点がある。それは現チームでの年月だ。
森保監督は日本代表指揮官として２度目のW杯参戦であり、就任から約８年が経つのに対し、各国の名門クラブを渡り歩き、昨夏にキャリア30年目にして初めて代表監督に就いたアンチェロッティ監督は１年のみ。その差は大きい。
日本サッカーを長く取材するブラジル人記者ジャーナリスト、チアゴ・ボンテンポ氏はこう語る。
だから、モリヤスがそのアドバンテージを持っている。彼のチームの完成度の方が高い。だけどブラジルは少しずつ良くなっている。（今大会の）１試合目はいまいちで、（対戦相手の）モロッコの方が良かったけど、２試合目はちょっと良くなって、そして３試合目はとても良かった。ブラジルは段々良くなっている。日本戦でさらに良くなったら、日本にとってはやばいね（笑）」
ちなみにアンチェロッティ監督は、北中米W杯出場国の監督の年俸ランキングでダントツ。イギリスのデータサイト『SalaryLeaks』によれば、950万ユーロ（約17億4800万円）を手にしている。それに対し、森保監督は29位の86万5000ユーロ（約１億6000万円）。実績、約11倍の年俸差を跳ね返せるか―。名将モリヤスの名を世界に轟かせる時だ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
「今の日本代表に入れるのはナカタだけ」それぞれの20年前と現メンバーを比較！ヴィニシウスは超豪華セレソンの中でも出られる？【ブラジル人記者の視点】
森保ジャパンは現地６月29日、北中米W杯の決勝トーナメント１回戦で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦する。W杯での対戦は、2006年のドイツ大会（１−４で完敗）以来となる。
20年前のセレソンメンバーはまさに圧巻。ロナウド、ロナウジーニョ、カカ、ロベルト・カルロス、カフーら豪華なタレントで溢れていた。
今日は、ブランド力に少し陰りが見えるとはいえ、FWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）、DFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン）、GKアリソン・ベッカー（リバプール）など、各ポジションの選手がビッグクラブで中心を担う精鋭揃いだ。
そして最もビッグネームと言えるのが、カルロ・アンチェロッティ監督である。67歳のイタリア人指揮官で、その実績は凄まじい。主な獲得タイトルは以下の通りだ。
【ミラン】
セリエA（2003-04）
チャンピオンズリーグ（2002-03、2006-07）
クラブW杯（2007）
【チェルシー】
プレミアリーグ（2009-10）
【パリ・サンジェルマン】
リーグ・アン（2012-13）
【レアル・マドリー／計二期】
ラ・リーガ（2021-2022、2023-2024）
チャンピオンズリーグ（2013-14、2021-22、2023-24）
クラブW杯（2014、2022）
【バイエルン・ミュンヘン】
ブンデスリーガ（2016-2017）