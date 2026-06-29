8:30 ケント豪中銀総裁補佐、金融政策手段について講演

14:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について講演

16:00 財務省「国債投資家懇談会」

30日2:30 ラガルドECB総裁、ECBフォーラム開会挨拶



月例経済報告（6月）

中川日銀審議委員、任期満了

ECBフォーラム「欧州の未来を作る：イノベーション、成長、安定」（7月1日まで）

中国商務相、ベルギー訪問（30日まで）EU当局者と貿易・関税について協議

韓国政府投資会合開催、サムスン電子・SKハイニックスCEOら出席



※予定は変更することがあります

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