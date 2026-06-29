― ダウは44ドル安と3日ぶりに反落、オープンAIのIPO延期報道でAI相場の先行きに懸念広がる ―

ＮＹダウ 　　　51876.11 ( -44.51 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7354.02 ( -3.47 )
ＮＡＳＤＡＱ 　25297.62 ( -60.98 )
米10年債利回り　　4.369 ( -0.023 )

ＮＹ(WTI)原油 　　69.23 ( -2.69 )
ＮＹ金 　　　　　4096.3 ( +48.7 )
ＶＩＸ指数　　　　18.41 ( -0.48 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　69700 ( +90 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　69820 ( +210 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース