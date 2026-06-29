米国市場データ ＮＹダウは44ドル安と3日ぶりに反落 （6月26日）
― ダウは44ドル安と3日ぶりに反落、オープンAIのIPO延期報道でAI相場の先行きに懸念広がる ―
ＮＹダウ 51876.11 ( -44.51 )
Ｓ＆Ｐ500 7354.02 ( -3.47 )
ＮＡＳＤＡＱ 25297.62 ( -60.98 )
米10年債利回り 4.369 ( -0.023 )
ＮＹ(WTI)原油 69.23 ( -2.69 )
ＮＹ金 4096.3 ( +48.7 )
ＶＩＸ指数 18.41 ( -0.48 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 69700 ( +90 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 69820 ( +210 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 51876.11 ( -44.51 )
Ｓ＆Ｐ500 7354.02 ( -3.47 )
ＮＡＳＤＡＱ 25297.62 ( -60.98 )
米10年債利回り 4.369 ( -0.023 )
ＮＹ(WTI)原油 69.23 ( -2.69 )
ＮＹ金 4096.3 ( +48.7 )
ＶＩＸ指数 18.41 ( -0.48 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 69700 ( +90 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 69820 ( +210 )
※( )は大阪取引所終値比
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