「まるでキャプテン翼だ！」ブラジルで日本への警戒論が過熱「弟子に負けることは許されない」と本音も。主将は「１メートルのスペースも渡すつもりはない」【Ｗ杯】
北中米Ｗ杯を戦うブラジルのラウンド・オブ32の対戦相手が、日本に決まった。ブラジルでは少し前から「このまま行くと日本と当たるのではないか？」というざわつきが広がっていたが、それが現実となった。
今大会における日本の戦いぶりは素晴らしい。とりわけオランダ戦は秀逸だった。これまでは「相手に合わせて戦う」印象があったが、自らイニシアチブを握って試合を進められるようになり、誰もが称賛し、できれば戦いを避けたいと思わせる強敵へと変貌した。
そんな日本が今、王国再建を目ざすブラジルの前に立ちはだかる。ブラジルの日刊紙は「最も難しい相手（日本）がブラジルの進む道の水平線に現われた」と報じた。
６月29日（日本時間30日２時のキックオフ）の試合を前にブラジルでは、様々な人物が日本について語っている。まずは実際にピッチで戦う選手たちだ。
キャプテンのマルキーニョスは練習後の囲み取材でこう語った。
「世界中が注目するに値する試合だと思う。チームとして、とてもまとまっている日本は、オランダやスウェーデンを苦しめ、チュニジアには快勝した。僕は日本に尊敬の念を抱いている。でも、我々は強い。何よりこのユニホームの重さを知っている。この一戦の重要さを、身に染みて分かっている。
日本には失うものがあまりないかもしれないが、我々には勝たなければならない責任がある。フィジカル、メンタル、そのすべてを駆使して戦わなければいけない。日本にはヨーロッパ主要リーグで戦うインテリジェンスのある選手が揃っている。でも我々も準備は万端だ。１メートルのスペースも渡すつもりはない」
３度目のＷ杯を戦うカゼミーロは、自分たちらしさを貫くことの重要性を強調した。
「次の試合は“ブラジル”という名前やユニホームだけでは勝てない。日本と戦うリスクはよく分かっている。絶対に日本のリズムに巻き込まれてはいけない。自分たちのテンポでブラジルのサッカーをしなくてはならない。
その責任は中盤にある。日本も我々も多くの選手を（怪我で）欠いているが、それを感じさせないだけの選手層がある。キックオフから数分の入り方が勝敗を左右するだろう」
ブラジルサッカー界には日本通が多い。その筆頭と言えるのがジーコだ。長年、日本サッカーの発展に尽力し、日本代表監督として母国ブラジルと対戦した経験も持つ。そのジーコはポッドキャスト『Barcast』で、日本について、こう語った。
「両チームとも積極的に戦う試合になるだろう。ブラジルは日本のスピードと絶え間ない動きに注意しなければならない。彼らは決して止まらない。今の日本は以前とは違う。そのことを認識しておくことが重要だ」
また、ブラジル『ESPN』で解説者も務めるジーコは、そこで中村敬斗を「現時点で大会最高の選手の一人」と絶賛している。
「中村のことは、これまでよく知らなかったが、私にとって彼は今大会最高の選手の一人だ。右足でも左足でも巧みにボールを扱い、中央へもエンドラインへも仕掛け、ゴールも決める。信じられないようなプレーを続けている」
鹿島アントラーズ時代から知る上田綺世についても、「天性のゴールスコアラー。昨年のブラジルとの親善試合でも得点している。決して目を離してはいけない」と警戒。そのうえで、「鹿島は首位に立っていたのに、彼が移籍した途端に優勝を逃してしまったこともある」とエピソードも披露した。
SNSでは、日本のスピードや組織力を称賛する一方で、ブラジルの現状を自虐的に嘆く投稿も目立つ。
「日本のサッカーはまるで『キャプテン翼』。選手たちは光速で走り回る。一方のブラジルは、試合前にフェイジョアーダ（豆と肉を煮込んだブラジル料理）を一皿、平らげたように重い」
今大会における日本の戦いぶりは素晴らしい。とりわけオランダ戦は秀逸だった。これまでは「相手に合わせて戦う」印象があったが、自らイニシアチブを握って試合を進められるようになり、誰もが称賛し、できれば戦いを避けたいと思わせる強敵へと変貌した。
６月29日（日本時間30日２時のキックオフ）の試合を前にブラジルでは、様々な人物が日本について語っている。まずは実際にピッチで戦う選手たちだ。
キャプテンのマルキーニョスは練習後の囲み取材でこう語った。
「世界中が注目するに値する試合だと思う。チームとして、とてもまとまっている日本は、オランダやスウェーデンを苦しめ、チュニジアには快勝した。僕は日本に尊敬の念を抱いている。でも、我々は強い。何よりこのユニホームの重さを知っている。この一戦の重要さを、身に染みて分かっている。
日本には失うものがあまりないかもしれないが、我々には勝たなければならない責任がある。フィジカル、メンタル、そのすべてを駆使して戦わなければいけない。日本にはヨーロッパ主要リーグで戦うインテリジェンスのある選手が揃っている。でも我々も準備は万端だ。１メートルのスペースも渡すつもりはない」
３度目のＷ杯を戦うカゼミーロは、自分たちらしさを貫くことの重要性を強調した。
「次の試合は“ブラジル”という名前やユニホームだけでは勝てない。日本と戦うリスクはよく分かっている。絶対に日本のリズムに巻き込まれてはいけない。自分たちのテンポでブラジルのサッカーをしなくてはならない。
その責任は中盤にある。日本も我々も多くの選手を（怪我で）欠いているが、それを感じさせないだけの選手層がある。キックオフから数分の入り方が勝敗を左右するだろう」
ブラジルサッカー界には日本通が多い。その筆頭と言えるのがジーコだ。長年、日本サッカーの発展に尽力し、日本代表監督として母国ブラジルと対戦した経験も持つ。そのジーコはポッドキャスト『Barcast』で、日本について、こう語った。
「両チームとも積極的に戦う試合になるだろう。ブラジルは日本のスピードと絶え間ない動きに注意しなければならない。彼らは決して止まらない。今の日本は以前とは違う。そのことを認識しておくことが重要だ」
また、ブラジル『ESPN』で解説者も務めるジーコは、そこで中村敬斗を「現時点で大会最高の選手の一人」と絶賛している。
「中村のことは、これまでよく知らなかったが、私にとって彼は今大会最高の選手の一人だ。右足でも左足でも巧みにボールを扱い、中央へもエンドラインへも仕掛け、ゴールも決める。信じられないようなプレーを続けている」
鹿島アントラーズ時代から知る上田綺世についても、「天性のゴールスコアラー。昨年のブラジルとの親善試合でも得点している。決して目を離してはいけない」と警戒。そのうえで、「鹿島は首位に立っていたのに、彼が移籍した途端に優勝を逃してしまったこともある」とエピソードも披露した。
SNSでは、日本のスピードや組織力を称賛する一方で、ブラジルの現状を自虐的に嘆く投稿も目立つ。
「日本のサッカーはまるで『キャプテン翼』。選手たちは光速で走り回る。一方のブラジルは、試合前にフェイジョアーダ（豆と肉を煮込んだブラジル料理）を一皿、平らげたように重い」