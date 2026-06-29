今さら聞けないLINEの通知トラブル。原因はアプリじゃなかった？見落としがちな「スマホ本体」の設定とは

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」にて「スマホ本体の通知設定が問題です。LINE 通知こない問題を解決」と題した動画を公開した。日常的に利用するLINEで通知が届かないというトラブルを解決するため、スマートフォン本体の通知設定を正しく見直す手順を紹介している。



LINEの通知が来ない場合、アプリ内の設定に目が行きがちだが、実はスマートフォン自体の通知設定がオフになっていることが原因であるケースも少なくないという。ひらい先生は、「LINEアプリではなくて、スマートフォン自体の通知設定がオフになっていないかどうかを確認していきます」と語り、実践的な解決策を提示した。



スマートフォンの通知設定は端末の設定アプリからも確認できるが、動画ではより分かりやすい方法として、LINEアプリを経由した確認手順を解説している。まずはLINEアプリを開き、ホーム画面である「おうちマーク」の画面右上にある歯車アイコンをタップする。設定メニューが開いたら、画面を下にスクロールして「通知」という項目を選択する。



「通知」画面を開くと、上から2番目に「通知設定」という項目が現れる。ここをタップすると、スマートフォン自体の設定画面へと直接遷移する仕組みになっている。遷移先の画面では、スマートフォンがLINEの通知を許可しているかどうかの大元の設定を一目で確認できる。



ひらい先生によれば、この画面の通知設定が「オン」になっていれば設定上の問題はないという。一方で、ここが「オフ」になっていた場合は、どれだけLINEアプリ内で設定を変えても通知は届かないと指摘している。通知トラブルに悩まされている人は、本体設定の落とし穴を疑い、この簡単な確認手順を試してみることで、大切な連絡のすれ違いを防ぐきっかけになるだろう。