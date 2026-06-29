W杯決勝トーナメント1回戦

サッカーのワールドカップ北中米大会は28日（日本時間29日）、決勝トーナメント1回戦のカナダ―南アフリカ戦が米ロサンゼルスで行われた。ともにグループリーグを2位で通過したチームの対戦。組み合わせを再認識した日本ファンからは嘆きの声も上がった。

いよいよ決勝トーナメントがスタート。最初の試合は開催国の一つであるカナダと、南アフリカの一戦。ともにグループリーグは1勝1敗1分けの2位で通過した。

今大会は参加チームが48に増加。そのため決勝トーナメント初戦では組1位vs組2位、組1位vs組3位のほか、組2位同士の試合もある。日本はF組2位突破で、C組1位のブラジルと激突。早朝に視聴していた日本ファンからは“不運”を嘆き、組2位同士のカナダ―南アフリカ戦を羨む声もあった。

X上では「そもそもなんで2位通過同士があたるようなトーナメントなのよ」「2位抜け同士で当たれていいよな」「え？グループステージの2位同士が試合してるの？」「2位同士の試合もあるくらいなのにCとFの外れ具合よ…」「すごい今更だけど、12グループ中8チームは2位同士で当たるとかズルくね？？？」などと書き込まれていた。

カナダ―南アフリカの勝者は、次戦でオランダ―モロッコの勝者と激突する。



（THE ANSWER編集部）