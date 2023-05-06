敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間28日・サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」でスタメン出場する。5試合ぶりの18号が飛び出すのか、注目が集まる。

前日27日（同28日）の同戦では「1番・指名打者」で先発出場し、5打数2安打2得点で打率を.296とした。6回に3本塁打を含む一挙9得点と打線が繋がり、6回2失点にまとめた山本由伸投手が8勝目（5敗）を手にした。

大谷は前半戦を終え、打撃成績は打率.295、17本塁打、46打点、OPS.963。81安打、56得点、6盗塁を記録していた。投手としては13試合の先発登板で8勝2敗、防御率1.58。79回2/3を投げ、86奪三振、24四球。規定投球回には159回1/3ペースで規定投球回にはわずかに届かないながらも勝ち星、防御率はキャリアハイとなる見込みとなっており、4年連続5度目のリーグMVPも視界良好となっている。

25日（同26日）には7月にフィラデルフィアで開催されるオールスターファン投票の1次結果が発表され、両リーグ最多の334万1257票を集め、自身初となる両リーグ最多得票で6年連続のオールスター出場を決めていた。大谷は自身のインスタグラムで「THANK YOU FANS」と感謝を届けていた。

メジャー通算300号まで残すは3本。ドジャースはカード勝ち越しを狙い、エメット・シーハン投手が先発マウンドに上がる。（Full-Count編集部）