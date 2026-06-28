乃木坂46、5期生・一ノ瀬美空がセンターを務める新曲「是非に及ばず」MV公開
乃木坂46が、7月22日(水)にリリースする42ndシングル「是非に及ばず」のミュージックビデオを公開した。
「是非に及ばず」はCDリリースに先駆けて6月13日(土)に先行配信された楽曲で、5期生・一ノ瀬美空が初めて表題曲のセンターを務める。MVは楽曲の持つ”パンク”な世界観を表現した乃木坂46にとっても意欲的なMVとなった。レトロな質感のカメラワークや、メンバーが「是非に及ばず」と共に感情を開放しているシーン、そしてラストシーンのスクラップに囲まれながら力強く踊るメンバーの姿が見どころだ。MV監督は渡邊直が務めている。
また、センターを務めた一ノ瀬は「是非に及ばず」MV撮影を「自分のまだ出したことのない表情や雰囲気を出すことができ、新しい扉を一つ開けたような感覚があります。」と撮影を振り返った。
なお、乃木坂46は本日28日18時30分から放送されるテレビ東京『テレ東音楽祭2026夏』では「是非に及ばず」をテレビ初歌唱する。
■「是非に及ばず」先行配信
2026年6月13日 配信スタート
https://nogizaka46.lnk.to/zehinioyobazu
■42ndシングル「是非に及ばず」
2026年7月22日(水)発売
CD予約 http://nogizaka46.lnk.to/20260722_42ndSingle_CD
【Blu-ray付き・初回仕様限定盤】
★初回仕様限定盤・封入特典★
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真1枚封入（各TYPE別32種より1枚ランダム封入）
【CDのみ】
【収録曲】
「是非に及ばず」他収録予定
■＜真夏の全国ツアー2026＞
6月13日（土）・14日（日）福井県・サンドーム福井
6月24日（水）・25日（木）神奈川県・横浜アリーナ
7月4日（土）・5日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
7月11日（土）・12日（日）広島県・広島グリーンアリーナ
7月15日（水）・16日(木) 大阪府・大阪城ホール
7月25日（土）・26日（日）宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ
8月8日（土）・9日（日）福岡県・マリンメッセ福岡A館
8月20日（木）・21日（金）・22日（土）・23日（日）東京都・明治神宮野球場
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