乃木坂46が、7月22日(水)にリリースする42ndシングル「是非に及ばず」のミュージックビデオを公開した。

「是非に及ばず」はCDリリースに先駆けて6月13日(土)に先行配信された楽曲で、5期生・一ノ瀬美空が初めて表題曲のセンターを務める。MVは楽曲の持つ”パンク”な世界観を表現した乃木坂46にとっても意欲的なMVとなった。レトロな質感のカメラワークや、メンバーが「是非に及ばず」と共に感情を開放しているシーン、そしてラストシーンのスクラップに囲まれながら力強く踊るメンバーの姿が見どころだ。MV監督は渡邊直が務めている。

また、センターを務めた一ノ瀬は「是非に及ばず」MV撮影を「自分のまだ出したことのない表情や雰囲気を出すことができ、新しい扉を一つ開けたような感覚があります。」と撮影を振り返った。

なお、乃木坂46は本日28日18時30分から放送されるテレビ東京『テレ東音楽祭2026夏』では「是非に及ばず」をテレビ初歌唱する。

■「是非に及ばず」先行配信

2026年6月13日 配信スタート

https://nogizaka46.lnk.to/zehinioyobazu

■42ndシングル「是非に及ばず」

2026年7月22日(水)発売

CD予約 http://nogizaka46.lnk.to/20260722_42ndSingle_CD 【Blu-ray付き・初回仕様限定盤】 初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13790〜13791 / 2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13792〜13793 / 2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13794〜13795 / 2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13796〜13797 / 2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★

応募特典シリアルナンバー封入

メンバー生写真1枚封入（各TYPE別32種より1枚ランダム封入） 【CDのみ】 通常盤 / SRCL-13798 / 1,200(tax in) 【収録曲】

「是非に及ばず」他収録予定

■＜真夏の全国ツアー2026＞

6月13日（土）・14日（日）福井県・サンドーム福井

6月24日（水）・25日（木）神奈川県・横浜アリーナ

7月4日（土）・5日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

7月11日（土）・12日（日）広島県・広島グリーンアリーナ

7月15日（水）・16日(木) 大阪府・大阪城ホール

7月25日（土）・26日（日）宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ

8月8日（土）・9日（日）福岡県・マリンメッセ福岡A館

8月20日（木）・21日（金）・22日（土）・23日（日）東京都・明治神宮野球場