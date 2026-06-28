6回にベッツ3ランなどで一挙9得点

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間28日・サンディエゴ）

ドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦に臨んだ。大谷翔平投手が「1番・指名打者」でスタメン出場した一戦は、大量点差のついた9回、パドレスはロドルフォ・ドゥラン捕手をマウンドに送った。

試合は5回まで1-1と接戦だったが、6回に大きく動いた。フリーマンの二塁打を口火に、相手のエラーでドジャースが勝ち越すと、エドマンの適時三塁打、タッカーの7号2ランやベッツの3戦連発などで一挙9得点を奪った。

さらに8回、先頭の大谷がこの日2本目となる安打で出塁すると、タッカーの2点打などで4点を追加した。14-3と大きくリードすると、9回の攻撃でパドレスは野手のドゥランをピッチャーとして起用した。

ドゥランは先頭のフリーランドをニゴロに仕留めると、大谷の代打で登場したロビンソンは遊飛、パヘスには二塁打を浴び、ウォードに適時打を許した。それでもコールを内野飛とし、1回1失点だった（Full-Count編集部）