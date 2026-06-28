未だに「キャッシュレス決済」をひとつも導入していない友人。割り勘のたびにお金を崩すのが正直面倒なのですが、今の時代“現金派”のメリットって何なのでしょうか？

近年日本ではキャッシュレス化が急速に進んでいる

日本ではここ数年でキャッシュレス決済が急速に普及しています。経済産業省によると、2024年のキャッシュレス決済比率は42.8％となり、政府が掲げていた「2025年までに4割程度にする」という目標を達成しました。

さらに2025年には58.0％まで上昇しており、キャッシュレス決済は私たちの生活に定着しつつあります。

コンビニやスーパーだけでなく、飲食店や公共交通機関でもキャッシュレス決済が利用できる場面が増えました。スマートフォン1つで支払いが完結するため、財布を持ち歩かない人も増えています。

そのため、割り勘の際に送金アプリやQRコード決済を使う人も珍しくありません。しかし、こうした流れの中でも現金だけを利用する人は一定数存在しています。一見すると不便に思える現金派ですが、実は現金ならではの利点もあります。



それでも現金派が選ばれる主なメリット

現金派の最大のメリットは、お金の使い過ぎを防ぎやすいことです。

キャッシュレス決済は便利な反面、支払いの感覚が薄れやすい傾向があります。スマートフォンをかざすだけで買い物ができるため、気付かないうちに出費が増えてしまうケースも少なくありません。

一方、現金払いでは財布からお金が減る様子を直接確認できます。

例えば、今月は食費を3万円までと決めた場合、現金で管理すると残額が把握しやすくなります。そのため、家計管理を重視する人にとっては分かりやすい方法といえるでしょう。

また、現金は通信障害やシステムトラブルの影響を受けません。近年は決済システムの障害によって一時的にキャッシュレス決済が利用できなくなる事例もあります。そのような場面でも現金があれば支払いが可能です。

さらに、高齢者の中にはスマートフォンの操作に不安を感じる人もいます。現金であれば新しい機器やアプリを覚える必要がなく、従来通り利用できる安心感があります。

このように、使い過ぎの防止やトラブル時の対応力、従来通り利用できる安心感は現金派ならではのメリットといえるでしょう。



現金派が知っておきたいデメリットと注意点

一方で、現金派にはデメリットもあります。

まず、今回の事例にもあるように、割り勘の際にお金を崩したり、小銭を数えたりする手間が発生します。キャッシュレス決済なら数秒で送金できる場面でも、現金では細かい金額のやり取りが必要です。

また、キャッシュレス決済で受けられるポイント還元を利用できない点も見逃せません。決済方法によっては支払額の一部がポイントとして還元されるため、長期間利用すると差が生じることがあります。

さらに、ATMで現金を引き出す手間もあります。時間外手数料がかかる場合は、その分だけ家計の負担が増える可能性があります。

防犯面にも注意が必要です。現金は紛失した場合、見つからなければ戻ってこないことがあります。キャッシュレス決済でも不正利用のリスクはありますが、補償制度が用意されているケースも少なくありません。

もちろん、キャッシュレス決済にも使い過ぎや不正利用といった課題があります。そのため、現金とキャッシュレスのどちらが絶対に優れているとは言い切れません。それぞれの特徴を理解したうえで、自分に合った方法を選ぶことが大切です。



まとめ

現金派には、お金の管理がしやすい、通信障害の影響を受けないといったメリットがあります。一方で、割り勘の手間やポイント還元を受けられないなどのデメリットもあります。

現在の日本ではキャッシュレス化が進んでいますが、現金が完全になくなるわけではありません。実際には、日常の買い物はキャッシュレス決済を利用し、災害時や通信障害への備えとして一定額の現金を持ち歩く人もいるでしょう。

大切なのは、現金かキャッシュレスかの二択で考えることではなく、それぞれの長所を活用することです。家計管理を重視するなら現金を中心にしつつ、割り勘やネットショッピングではキャッシュレスを利用するなど、自分の生活に合った使い分けを意識してみてはいかがでしょうか。



出典

経済産業省 2024年のキャッシュレス決済比率を算出しました

経済産業省 2025年のキャッシュレス決済比率を算出しました

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー