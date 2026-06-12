G大阪が来季新戦力としてオーストラリア1部ニューカッスル・ジェッツのMFイーライ・アダムス（24）を獲得することが27日、決定的となった。複数の関係者によると、細部を詰める段階。近日中にも正式発表される見通しという。

1メートル83の左利きサイドアタッカーで、今季オーストラリア1部リーグで21試合8得点4アシスト。スピードと技術を生かしたドリブルはAリーグ屈指で、精度の高いキックはFKキッカーとしても期待される。オーストラリア代表歴はないものの、今オフはザルツブルク（オーストリア）やヘント（ベルギー）ら欧州クラブもリストアップ。G大阪の熱意が最終的に上回った。

また延長オファーを提示していた元チュニジア代表FWイッサム・ジェバリ（34）の契約も締結。ACL2で大会MVPに輝き、クラブ10個目のタイトル獲得に貢献したストライカーの残留は14年以来のJ1リーグ制覇へ向けて大きい。

◇イーライ・アダムス 2002年3月12日生まれ、オーストラリア・クイーンズランド州出身の24歳。ブリスベン・ロアーでAリーグデビューを飾り、メルボルンVを経て24年6月にニューカッスル・ジェッツへ移籍。加入初年度にリーグ戦24試合9得点を挙げると25―26年シーズンは21試合8得点4アシスト。1メートル83、71キロ。利き足は左。