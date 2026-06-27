YouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」が、「給与受取はJRE BANKが最強？高金利銀行と組み合わせる最適な使い分けを解説」と題した動画を公開した。動画では、最新の円普通預金金利ランキングを踏まえ、給与受取口座としてどの銀行を選ぶべきか、具体的な特典の比較と賢い使い分け方法を解説している。



ポイ活YouTuberのおにまる氏は、まず最新の円普通預金金利ランキングを紹介。「DanDan BANK」の1.10%や、「あおぞら銀行」の1.00%など、金利が上昇傾向にあることを説明し、生活防衛資金はこれらの高金利銀行に預けることを推奨した。



一方で、給与や年金の受取口座については、「各銀行の特典を比較すると、どれもそこまで大きな差はない」と前置きしつつ、視聴者から「JRE BANK一択でしょ」という声が多数寄せられたことを紹介した。JRE BANKは、給与受取や資産残高などの条件を満たすことで、JR東日本エリアの運賃が4割引になる優待割引券がもらえる。おにまる氏はこの割引券の価値を「1枚あたり4,000円から7,000円程度」と試算し、「JR東日本を使う方にとっては非常にお得」と絶賛した。



さらに、優待券をもらうための判定日である6月と12月の25日時点だけJRE BANKに資金を移し、それ以外の期間は高金利銀行に資金を戻すという資産移動術も提案。「JR東日本を使わない方にとっては無意味な特典」と注意を促しつつ、個人のライフスタイルに合わせた銀行選びの重要性を強調している。



総括として、JR東日本ユーザーにはJRE BANKを強力に推しつつも、自分の状況に応じた銀行選びが肝要だとまとめた。金利と特典を最大限に活用する戦略は、多くの視聴者にとって資産管理の参考になるはずだ。



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