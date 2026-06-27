1次リーグF組スウェーデン戦

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で決勝トーナメント進出を決めた日本は26日（日本時間27日）、拠点のナッシュビルで29日（同30日）のブラジル戦へ調整した。スウェーデンとの1次リーグ最終戦でのジャッジを巡り、困惑の声が上がっている。

1-1のドローとなった25日（同26日）のスウェーデン戦。主審のジャッジに納得いかないファンが続出した。

前半5分、前田大然が相手のパスをカットしてドリブル。相手選手に突き飛ばされたような形でペナルティーエリア付近で倒れたものの、ファウルはなかった。

一方で同41分には、堂安律と相手選手が同じような接触となり、相手選手が倒れた際は堂安のファウルに。Xではこの両プレーに対し、困惑の声が広がっている。

「審判むちゃくちゃすぎる！」

「前田大然のはノーファウルで堂安のはファウル判定はさすがに意味わからん」

「こういうシーンが多くてさすがに何故？ってなりますね」

「全体的に日本不利なジャッジ多かったか」

NHKで解説を務めた元日本代表・本田圭佑も前半からジャッジには不満を示しており、「レフェリー、ちなみにどこすかナショナリティ？」と実況に国籍を尋ねる一幕もあった。



（THE ANSWER編集部）