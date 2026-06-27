サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグI組最終節が26日（日本時間27日）に行われ、フランスが4-1でノルウェーに完勝した。3戦全勝とし同組1位で決勝トーナメント（T）進出を決めた一戦は、ユニホームのデザインでも注目を集めた。

フランスのデンベレが圧倒的な存在感をピッチに刻んだ。

前半7分の先制ゴールを皮切りに20分、32分にもシュートを決めてハットトリックを達成した。

ノルウェーを4-1で粉砕したこの試合、プレーだけでなく戦闘服にも注目が集まった。フランスはこの日、アウェイ用のユニホームを着用。ファンの視線が集中し、Xには様々なコメントが寄せられた。

「セカンドユニがオシャレ過ぎない？」

「フランスのユニおしゃれ」

「フランスのユニ買いたくなってきた。1st一択だと思ってたけど、思った以上に2ndがいい」

「フランスはいつの時代もユニがオシャレでカッコイイけど、このアウェーユニもすごくいいな」

「フランスのセカンドユニ、いいじゃん」

フランスは6月30日（日本時間7月1日）の決勝T1回戦で、スウェーデンと対戦。日本はF組2位通過したが、仮に3位で突破していたら、I組1位のフランスと決勝T初戦で激突する可能性もあった。



（THE ANSWER編集部）