【2026年6月16日放送分より再構成】



（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦 氏）

「私は今静岡県警のサイバー対策本部に来ています 現在のフィッシング詐欺がどのような状況になっているのか、おうかがいします」



静岡県内でも被害が増えているというフィッシング詐欺。



その最新事情について教えていただくのは、日々進化する詐欺のテクニックを調査している、静岡県警サイバー企画課の佐野サイバーセキュリティ対策補佐です。





（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦 氏）「フィッシング詐欺の現状どうなっているか教えてください」（静岡県警サイバー企画課 佐野 拓也 CS対策補佐）「フィッシング詐欺は増えていて令和7年では全国で年間245万件もの認知がありました」

これは1日あたり約6700件もの偽サイトが新たに立ち上がっている計算で、そこに誘導するメールはそれ以上に大量に送られています。そしてその数は年々増加しているといいます。



（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦 氏）

「知らないうちに被害にあっている可能性があるかもしれないですね」



（静岡県警サイバー企画課 佐野 拓也 CS対策補佐）

「その可能性もあります きょうはぜひ学んでほしいと思います」



まず、私のもとにもフィッシング詐欺らしいメールが来ていたので見てもらいました。

（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦 氏）

「これです」



（静岡県警サイバー企画課 佐野 拓也 CS対策補佐）

「まさにそうです。こういった形で携帯電話のショートメール等にアカウントの更新が必要ですとメールが届くのがこちらの方でも多く認知しております。こういったもので入力をしてしまうと犯人側にデータが抜けてしまうというもの」



そして最近は特に生成AIを利用することで、偽サイトもより巧妙になってきていて、本物と区別がつかなくなっているといいます。



（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦 氏）

「2台のパソコンがありますがこれは何ですか？」



（静岡県警サイバー企画課 佐野 拓也 CS対策補佐）

「どちらもAppleのページですが、どちらかがニセモノでどちらかが本物です」



（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦 氏）

「え？？」



2台のパソコンの画面に表示されていたのは、こちらです。一見、同じサイトに見えますよね？下に説明書きがあることやスペースがあるかぐらいです。皆さんは、どちらが本物でどちらが偽物かわかりますか？



（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦 氏）

「どちらが良くないサイト？」



（静岡県警サイバー企画課 佐野 拓也 CS対策補佐）

「こちらが偽物 こちらが本物のサイト」



以前は不自然な日本語や文字に中国語が含まれるなど、気づけそうなポイントもありましたが、生成AIで偽サイトを作ることで、本物とほぼ一緒の見た目になっているのです。



では、この偽サイト、実際に進んでしまったらどうなってしまうのでしょうか。

今回は特別にだまされたふりをして偽サイトに入ってもらいました。



（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦 氏）

「今適当に入れましたけども本当にフィッシング詐欺のサイトに入っていると」「あ！！今ランダムに適当に入れましたが登録されたとなって画面がカードの登録画面になりました」

（静岡県警サイバー企画課 佐野 拓也 CS対策補佐）

「ここでクレジットカードの名義人とカード番号というものを入力してしまうとデータが抜かれてしまって悪用されてしまうというところですね」



静岡県警サイバー企画課では、毎週多く立ち上げられたフィッシングサイトを発表しています。



2026年6月15日～6月21日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイト上位10位は以下の通りです。



① Amazon

② 電話番号認証

③ Apple

④ 三井住友カード

⑤ JR東日本

⑥ クレディセゾン

⑦ 東京ガス

⑧ イープラス

⑨ ANA

⑩ 第一生命

以下のようなタイトルのメールが来たら要注意とし例示しています。



【お届け予定】ご注文商品の配送状況および受取方法の確認（Amazon）

Appleアカウントのセキュリティ確認とログイン情報の更新

【三井住友カード】お客様情報の確認をお願いいたします

【重要】ANAマイル有効期限に関するご案内

【重要通知】e+plus決済システム更新のご案内

【第一生命】ご登録情報確認―携帯電話番号設定のお願い

静岡県警はメールやSMSに記載されているURLはクリックしないことや、よく使用するサービスについては公式アプリをダウンロードすること、また、公式サイトをブックマークしておくことなどを呼びかけています。