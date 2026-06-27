敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間26日・サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」でスタメン出場する。今季ここまででチームは81試合を消化。この日から“後半戦”が始まるため、3試合ぶりの18号が飛び出すか、注目が集まる。

前半戦を終え、打撃成績は打率.295、17本塁打、46打点、OPS.963。81安打、56得点、6盗塁を記録。シーズン換算では34本塁打、92打点、162安打、112得点、12盗塁のペースとなっている。

また、投手としては13試合の先発登板で8勝2敗、防御率1.58。79回2/3を投げ、86奪三振、24四球。このペースであれば、26試合登板で16勝4敗、防御率1.58、172奪三振、48四球となる。規定投球回には159回1/3ペースで規定投球回にはわずかに届かないながらも勝ち星、防御率はキャリアハイとなる見込みとなっており、4年連続5度目のリーグMVPも視界良好と言っても過言ではない。

大谷は24日（同25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回8奪三振5安打3失点（自責2）の粘投で今季8勝目をマークした。規定投球回到達には1回1/3届かなかったが、防御率は1.58。打者としては5打数2安打1打点で打率を.295とし、チームは3連勝で貯金23となっていた。

メジャー通算300号まで残すは3本。この日の先発マウンドは佐々木朗希投手が4勝目を目指して上がる。また、背中の痛みを訴えていたカイル・タッカー外野手がスタメンに復帰した。（Full-Count編集部）