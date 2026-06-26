年を重ねても若々しい人のバッグの中身を大公開。今回は、ESSEベストフレンズ101で読者モデルとしても活躍する2名（ともに40代）の必需品を紹介します。持ち歩くコスメやスキンケア用品にはこだわりがたくさん。荷物のコンパクトさも意識しているという、2人の共通点にも注目です。

元美容部員の老けないバッグ

22年間美容に携わってきた、ESSEベストフレンズ101メンバーの朝倉華恵さん。「プチプラからデパコスまで試したうえで、使いやすくコンパクトなものを厳選して持ち歩いています。重ねても濃くならないエレガンスのチーク（スリークフェイスN）と、アホ毛を抑えるプリュスオーのポイントリペアが今の推し！」（朝倉さん）

【写真】持ち歩くメイクポーチはコンパクトに厳選！

バッグはお気に入りのロエベを愛用中。

●メイクポーチ

持ち歩きコスメは「たす」アイテムが中心。ガバッとあけて自立するのが使いやすいTHREEのポーチに、チークやハイライト、リップ美容液などを。「外出先で、さっと血色やツヤをプラスできるものをまとめてます」（朝倉さん）

●フェイスポインター

フェイスポインターをポーチに入れて持ち歩き、移動の際でも電車のすみなどでこっそり頭皮を刺激し、隙あらばリフトアップ！ 「むくみや目の疲れがとれるのを実感しています」（朝倉さん）

●ケアセット

使うほどに味の出る皮のポーチがお気に入り。ハンドクリーム、サプリ、薬など自分の体をケアするためのものを常備。

●チョコレート

小腹がすいたとき用に高カカオ・低GIのチョコレートを常備し、血糖値の急上昇を抑制。

パーツケア上手のうるおいバッグ

イベントなどのMC業をしている、ESSEベストフレンズ101メンバーの竹本志帆さん。人前に立つ仕事柄、手元までケアを意識。そのため、保湿グッズが手放せないそう。

バッグはコンパクトサイズがこだわり。「子育て中の大荷物からの解放感を味わいたくて（笑）。身長とのバランスもとりやすいんです」（竹本さん）

●保湿セット＆カジェットポーチ

人に会う前は手のケアがマスト。仕切りつきポーチには、保湿ケア用品とガジェット類を。

「手先まできれいな人は仕事でも信頼されると思うので、ハンドクリーム、ネイルオイルでこまめに保湿」（竹本さん）

●財布

Epoiの三つ折り財布。「レザーソープでお手入れして、財布にも“うるおい”を」（竹本さん）

●もしものとき用の有線イヤホン

バッグの中身は“ときめき”が最優先。有線イヤホンや充電コードをとめているクリップは、大好きなドラマのコラボアイテム。「持ち物を厳選しているからこそ、お気に入りグッズで気分アップ！」（竹本さん）

※本特集で紹介したアイテムは、すべて私物です。店舗やメーカーへの問い合わせはご遠慮ください