【レベル３土砂災害警報】大阪府・太子町、河南町に発表 19:05時点
気象台は、26日午後7時05分に、レベル３土砂災害警報を太子町、河南町に発表しました。
大阪府では、土砂災害に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■堺市
●レベル２土砂災害注意報
■岸和田市
●レベル２土砂災害注意報
■豊中市
●レベル２土砂災害注意報
■池田市
●レベル２土砂災害注意報
■吹田市
●レベル２土砂災害注意報
■高槻市
●レベル２土砂災害注意報
■貝塚市
●レベル２土砂災害注意報
■枚方市
●レベル２土砂災害注意報
■茨木市
●レベル２土砂災害注意報
■八尾市
●レベル３土砂災害警報
■泉佐野市
●レベル２土砂災害注意報
■富田林市
●レベル３土砂災害警報
■寝屋川市
●レベル２土砂災害注意報
■河内長野市
●レベル３土砂災害警報
■大東市
●レベル３土砂災害警報
■和泉市
●レベル２土砂災害注意報
■箕面市
●レベル２土砂災害注意報
■柏原市
●レベル３土砂災害警報
■羽曳野市
●レベル３土砂災害警報
■摂津市
●レベル２土砂災害注意報
■東大阪市
●レベル２土砂災害注意報
■泉南市
●レベル２土砂災害注意報
■四條畷市
●レベル３土砂災害警報
■交野市
●レベル２土砂災害注意報
■大阪狭山市
●レベル２土砂災害注意報
■阪南市
●レベル２土砂災害注意報【発表】
■島本町
●レベル２土砂災害注意報
■豊能町
●レベル２土砂災害注意報
■能勢町
●レベル２土砂災害注意報
■熊取町
●レベル２土砂災害注意報
■岬町
●レベル２土砂災害注意報【発表】
■太子町
●レベル３土砂災害警報【発表】
■河南町
●レベル３土砂災害警報【発表】
■千早赤阪村
●レベル３土砂災害警報