アイアン売り上げトップ10に“軟鉄鍛造”は2モデルのみ…… 中空、鋳造モデルの人気が増えている理由は？#週間ギアランキング
ここ数年のアイアン部門では各メーカーの軟鉄鍛造アイアンが多数上位に入っていた。しかし、最新の売り上げランキングではトップ10に入った軟鉄鍛造は首位の『スリクソン ZXi5』と10位の『258CBP』のみ。2位以下は鋳造モデルや中空モデルが占めている。アイアンの販売状況の変化について二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。
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「たしかに一時期に比べるとフォージドアイアンの人気は落ち着いてきた印象です。軟鉄鍛造であるかどうかより、やさしさ・形状・飛距離性能のバランスが良いアイアンがよく売れています」トップ10には『ゼクシオ14』『G440』など寛容性の高いアイアンがランクインしている。「アイアンを購入する方はやっぱり『顔（形状）』を気にする人が多いのですが、『ゼクシオ14』『G440』は寛容性の高いモデルでありながら、歴代シリーズに比べると顔がスマートになってきました。またステンレス、チタンフェースのアイアンでも打感が良くなってきていることも人気につながっています。『P790』や『T250』が人気なのも打感、寛容性、飛距離性能まで融合していることが大きいです」かつては軟鉄キャビティアイアンの専売特許だった「打感」と「やさしさ」。鋳造・中空アイアンでもその性能を出せるようになったことが人気につながっている。 （アイアンランキング）1位 ダンロップ スリクソンZXi52位 ダンロップ ゼクシオ14レディース3位 ダンロップ ゼクシオ14※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●最新アイアンのモデルが多過ぎてどれを選べばいいか分からない？ そんな人は関連記事「最新アイアン35モデルを徹底評価 男女プロでスピン量や飛距離はどう変わる？」を読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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