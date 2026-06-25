夫の死後、「遺族年金」を申請しようとしたら、消費者金融から「200万円」の督促状が届いて借金が発覚…。相続放棄をしたいのですが、「遺族年金」はもらえなくなってしまうでしょうか？

亡くなった家族の借金が見つかったら相続人が返済義務を負う可能性がある

家族が亡くなった後、遺品整理や各種手続きを進めている中で、突然消費者金融から督促状が届くケースがあるかもしれません。今回のように200万円もの借金が発覚すると、「自分が返済しなければならないのだろうか」と不安になる方も多いでしょう。

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐのが原則です。そのため、何も手続きをしなければ、相続人が借金の返済義務を負う可能性があります。

ただし、亡くなった人の財産状況を確認した結果、借金の方が多い場合は「相続放棄」という手続きを選択できます。相続放棄とは、相続人としての権利や義務をすべて放棄する制度です。家庭裁判所に申述し、認められると、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、200万円の借金を相続したくない場合は、相続放棄を検討する価値があるでしょう。

なお、相続放棄には期限があります。裁判所ウェブサイトによれば、原則として、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期間を過ぎると、相続を承認したものとみなされる可能性があります。

また、亡くなった人の財産を勝手に処分したり、預金を自分のために使ったりすると、相続を受け入れたと判断される場合があります。その結果、相続放棄が認められなくなることもあるため注意が必要です。

借金があるかどうか分からない場合でも、通帳や郵便物、契約書類などを確認し、できるだけ早く財産と負債の状況を把握することが大切です。判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。



相続放棄をしても条件を満たせば遺族年金は受け取れる

借金の存在が分かったとき、多くの人が気になるのが「相続放棄をすると遺族年金も受け取れなくなるのではないか」という点です。

しかし、この心配は基本的に不要です。

遺族年金は、亡くなった人の財産を相続することで受け取るものではありません。亡くなった人によって生計を維持されていた配偶者や子どもなどの一定の遺族に対して支給される公的年金です。つまり、受給権は遺族自身に認められた権利であり、相続財産とは別の扱いになります。

そのため、相続放棄をしても遺族年金を受け取る権利は失われません。

今回のように、例えば夫に預貯金がほとんどなく、借金だけが200万円残されていたケースでも、相続放棄によって借金の返済義務を回避しながら、受給要件を満たしていれば遺族年金を受け取ることができます。



遺族年金を受け取るための主な条件とは

遺族年金を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。遺族年金には、主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。

遺族基礎年金は、国民年金の加入者などが亡くなった場合に支給される制度です。日本年金機構によれば、受給できるのは、原則として18歳到達年度の3月31日までの子どもがいる配偶者、またはその子どもです。

一方、遺族厚生年金は、厚生年金保険に加入していた会社員などが亡くなった場合に支給される制度です。配偶者や子どもなど一定の遺族が対象となります。

また、亡くなった人が保険料納付要件を満たしていることも必要です。保険料の未納期間が長い場合は受給できないこともあるため、詳細は年金事務所などの窓口で確認すると安心です。

遺族年金は、残された家族の生活を支える重要な制度です。受給できる可能性がある場合は、必要書類を早めに準備し、速やかに手続きを進めることをおすすめします。



まとめ｜相続放棄と遺族年金は別の制度として考えよう

家族の死後に借金が発覚すると、「借金を返済しなければならないのか」「相続放棄をしたら遺族年金も受け取れなくなるのではないか」と不安になる方もいるでしょう。

しかし、相続放棄と遺族年金は別の制度です。相続放棄をすると、亡くなった人の預貯金や不動産だけでなく借金も引き継がなくて済みます。一方で、遺族年金は遺族自身に認められた権利であるため、相続放棄をしても受給要件を満たしていれば受け取ることができます。

ただし、相続放棄には原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内という期限があります。また、財産の扱い方によっては相続放棄が認められなくなる可能性もあるため、借金が見つかった場合は早めに財産状況を確認することが大切です。

借金があるからといって、生活を支える制度まで諦める必要はありません。相続放棄と遺族年金の仕組みを正しく理解し、必要に応じて専門家や年金事務所へ相談しながら手続きを進めることで、将来の生活への不安を軽減できるでしょう。



出典

裁判所ウェブサイト 相続の放棄の申述

日本年金機構 遺族年金

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー