「あれだけ能力が高ければ楽しいだろうな」日本代表FWが思わず本音「バネ、強さと高さ、上手さがあれば」【W杯】

「あれだけ能力が高ければ楽しいだろうな」日本代表FWが思わず本音「バネ、強さと高さ、上手さがあれば」【W杯】