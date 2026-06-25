「あれだけ能力が高ければ楽しいだろうな」日本代表FWが思わず本音「バネ、強さと高さ、上手さがあれば」【W杯】
「あれだけ能力が高ければ楽しいだろうな」
スウェーデン戦前日の全体練習後、囲み取材に応じた小川航基は、スウェーデンの強力２トップ、アレクサンデル・イサク（リバプール）とヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）について問われると、思わず本音を漏らした。
「あの身長とあのバネ、強さと高さ、上手さがあれば楽しいだろうな（笑）」
世界屈指のストライカーに対する率直な感想だ。同じFWとして、その能力の高さに舌を巻いたのだろう。
もっとも、それは決して“憧れ”ではない。
「数字を残すところでは負けていないと思う。僕はスピードがめちゃくちゃあるかというとそうではないし、ないものをあれくらい伸ばせと言われても無理。でもFWはやっぱり得点数で評価されるべきです」
世界トップクラスのストライカーと自分を比較しても、小川が譲れないのはゴールという結果だ。
「何度も言っていますが、ゴールですね。僕にはそれしかない。自分の得点がチームを助ける。ゴールこそ最高の助けだと思っているので、ゴールしかないですね」
スウェーデン戦では、イサクやヨケレスという世界屈指のストライカーを相手に、小川はゴールで自身の価値を証明できるか。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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スウェーデン戦前日の全体練習後、囲み取材に応じた小川航基は、スウェーデンの強力２トップ、アレクサンデル・イサク（リバプール）とヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）について問われると、思わず本音を漏らした。
「あの身長とあのバネ、強さと高さ、上手さがあれば楽しいだろうな（笑）」
世界屈指のストライカーに対する率直な感想だ。同じFWとして、その能力の高さに舌を巻いたのだろう。
「数字を残すところでは負けていないと思う。僕はスピードがめちゃくちゃあるかというとそうではないし、ないものをあれくらい伸ばせと言われても無理。でもFWはやっぱり得点数で評価されるべきです」
世界トップクラスのストライカーと自分を比較しても、小川が譲れないのはゴールという結果だ。
「何度も言っていますが、ゴールですね。僕にはそれしかない。自分の得点がチームを助ける。ゴールこそ最高の助けだと思っているので、ゴールしかないですね」
スウェーデン戦では、イサクやヨケレスという世界屈指のストライカーを相手に、小川はゴールで自身の価値を証明できるか。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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