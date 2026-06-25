北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）から1次リーグ第3節がスタート。C組はブラジルとスコットランドがマイアミ・スタジアムで対戦した。前半7分、ブラジルがFWヴィニシウス・ジュニオールのゴールで先制。1位通過に向け、絶好のスタートを切った。

前半7分。最終ラインで回していたパスを回していたスコットランドにプレッシングをかけると、見事にカットし、こぼれた球がペナルティエリア中央のヴィニシウスのもとへ。1対1になったGKを冷静にかわし、ゴールに流し込んだ。スコットランドからすると痛恨のミスとなり、客席は騒然となった。

王国ブラジルは初戦をモロッコと1-1で引き分け、第2戦はハイチに3-0で快勝。勝ち点4の組首位で最終節を迎えた。この試合から足首を負傷していたFWネイマールがベンチ入り。スコットランドは初戦でハイチに1-0で勝利、第2戦はモロッコに0-1で敗れ、勝ち点3の組3位だった。

F組の日本は1位通過した場合はC組の2位と、2位通過した場合はC組の1位と決勝トーナメント1回戦で対戦する。



（THE ANSWER編集部）