ロックスター・ゲームスは6月24日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S用オープンワールドクライムアクションゲーム「グランド・セフト・オートVI」の予約受付を6月25日深夜（現地時間）に開始する。

本作は、「グランド・セフト・オート（GTA）」シリーズの最新作。今回の予約開始時刻の発表に合わせて「アルティメット・エディション」の内容に加え、予約特典の「ヴィンテージ・バイスシティパック」の内容も明かされた。

「アルティメット・エディション」には、乗り物、武器、アパレル、各種アルティメット版限定のショップなどが同梱。「ヴィンテージ・バイスシティパック」には、セダン「ヴァピッド スタニアー（55年式）」やビーチ沿いのガレージ、コスチュームや髪型などが含まれている。

□「グランド・セフト・オートVI」のページ

アルティメット・エディション

ヴィンテージ・バイスシティパック

Pre-orders for Grand Theft Auto VI begin at midnight local time on June 25.



Learn more about the Ultimate Edition and pre-order bonuses at https://t.co/XPwC8URCQ4. pic.twitter.com/DKe11NcRwb - Rockstar Games (@RockstarGames) June 24, 2026

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