YouTubeチャンネル「まんが日和」が、「【漫画紹介】人生で一度は読むべき“完結マンガ”100選！」と題した動画がYouTubeで反響を読んでいる。SNS総フォロワー数100万人以上を誇る漫画紹介インフルエンサーたちが集結し、今まで読んで良かった完結済みの漫画を100作品紹介する大型企画となっている。



動画内では「完結済みの方が手出ししやすい」という理由から、作品を「5巻以内」「10巻以内」「20巻以内」「それ以上」の4カテゴリーに分けて紹介。巻数ごとにテンポ良く、各自の思い入れが強い作品をプレゼンしている。



5巻以内で完結する名作として挙げられた『十角館の殺人』については、「隔離されたところで起きる密室殺人」と王道のサスペンス要素を高く評価。「繋がった瞬間バチコンやばい」と、その緻密な伏線回収を絶賛している。また、『水域』や『ソラニン』など、短い巻数でありながら完成度の高いヒューマンドラマも多数ピックアップされた。



続く10巻以内の作品では、『蟲師』や『寄生獣』などの不朽の名作から、『ハッピーシュガーライフ』のようなサスペンス要素を含むラブコメまで幅広く紹介。さらに20巻以内のカテゴリーでは、『亜人』や『今際の国のアリス』といった読者を惹きつけるデスゲーム・サバイバルホラーも登場した。加えて、『その着せ替え人形は恋をする』のような青春ラブコメまで網羅されており、メンバーそれぞれの多様な好みや推しポイントが垣間見える内容となっている。



手軽に読み切れる短編から、じっくりと世界観に浸れる長編まで、圧倒的なボリュームで紹介された本企画。次に読む漫画を探している読者にとって、自身の好みに合わせた「完結マンガ」の新たな名作に出会える貴重なガイドとなるだろう。



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