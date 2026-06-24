「怪しいと思うから声をかけている」懲役太郎が警察の職質への批判を一蹴

懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「それと風船一つで電車が止まる恐ろしさ」を公開した。動画では、新宿歌舞伎町で起きた私服警察官による逮捕劇と、都営新宿線でのアルミ風船による運転見合わせという2つのニュースを取り上げ、トラブルを未然に防ぐ対応の重要性について語っている。



動画内で懲役太郎氏は、若者が複数の私服警察官に取り押さえられた映像に言及。「足首を押さえて逃走できないように制圧している」と、一瞬で囲み込む連携のとれた警察官の手際を高く評価した。また、職務質問などへの批判的な声に対しては、何も悪いものを持っていなければ見せればいいと述べ、「怪しいと思うから声をかけている」と一蹴している。



続いて、同日に起きたアルミ風船による電車の運転見合わせについて解説した。たった風船1個で電車が止まることへの疑問の声に対し、アルミ風船は金属であり、送電設備に触れるとショートや感電、最悪の場合は火災に繋がる恐れがあると指摘。鉄道会社が事故を防ぐために全力を尽くした結果であり、電車を止めるのは当然の判断であると理解を求めた。



最後に、警察も鉄道会社も「最悪の事態になる前に止める」という点で共通していると強調。「事故が起きてからでは遅い」と断言し、何も起きていない時ほど気づかれにくい、地道な予防措置の積み重ねが社会の安全を維持していると総括した。