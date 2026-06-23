『刑事モース』ショーン・エヴァンス主演のスパイサスペンス『裏切りのスパイ〜MI5の疑惑〜』が日本初上陸！

『刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』のショーン・エヴァンス主演による緊迫のスパイサスペンス『裏切りのスパイ〜MI5の疑惑〜』が、WOWOWにて8月に日本初放送・配信決定！

『アガサ・クリスティー 検察側の証人』監督も参加

WOWOWが近年贈る「英国サスペンス」シリーズ（『レッド・アイ／陰謀のフライト』『警部ベルジュラック〜豪邸に潜む闇〜』）の新作となる本作は、『刑事モース』の主人公モース役でおなじみのショーンが主演・製作総指揮を務め、5年越しの構想で実現した本格サスペンス。仕事も私生活も危機的状況のMI5（英国保安局）局員が、真偽不明の情報をもとにテロの陰謀に迫る…。

ショーンが演じるのは、英国国内の治安維持を担当するMI5に勤務するジョン・ヒューズ。単独行動を好む昔かたぎの情報局員である彼は、テロの情報提供者と会うために規定違反を犯して退職の危機に。また仕事柄、家族に対しても秘密と嘘ばかりで、妻クレアとの仲も不安定に。さらには彼自身の健康不安も…。そんな彼が、自らの直感を信じて国際テロの脅威から人々を守ろうと奮闘する、スリリングで見ごたえのあるスパイドラマだ。

共演は、『THE HOUR 裏切りのニュース』のロモーラ・ガライ、『ミステリー in パラダイス番外編 警部補グッドマンの事件簿』のザーラ・アーマディ、『スタン・リーのラッキーマン』のオミッド・ジャリリ、『恥はかき捨て』のアンソニー・フラナガン、『刑事ジョン・ルーサー』のニキ・アムカ＝バードなど。全4話の監督を担当したのは、『アガサ・クリスティー 検察側の証人』や『英国スキャンダル 〜王室を揺るがしたインタビュー』を手掛けたジュリアン・ジャロルド。なお、『刑事モース』に引き続き矢野正明がショーンの声を担当する。

『裏切りのスパイ〜MI5の疑惑〜』あらすじ

MI5の局員ジョンはテロに関する情報を提供したいというエフサンと待ち合わせるが、情報を聞く前にエフサンは何者かに殺されてしまう。個人名義のケータイを使い単独行動だったジョンは上司シモーンから規定違反に問われ、希望退職を迫られる。調査は後任のメヘリーンに引き継がれ、シモーンたちがエフサンの死を麻薬絡みの事件として早々に警察に委ねようとする中、テロの可能性を捨て切れないジョンは独自に情報収集を開始する。一方、ジョンの妻クレアはいつも秘密を抱えている夫に対し疑念に駆られ、ジョンをカウンセリングに誘うが、真剣に向き合う様子がない彼に苛立っていた。やがてジョンは中東某国の反体制派の女性に着目し、彼女が英国のある大学で開く講演会がテロの標的なのではないかと考えるが…。

『裏切りのスパイ〜MI5の疑惑〜』キャスト、声優

ショーン・エヴァンス（ジョン役／声：矢野正明）

ロモーラ・ガライ（クレア役／声：本名陽子）

ザーラ・アーマディ（メヘリーン役／声：白石涼子）

ガンバ・コール（ルディ役／声：宮城一貴）

オミッド・ジャリリ（カセム役／声：巻島康一）

アンソニー・フラナガン（ビーストン役／声：桂佑輔）

マシュー・テニソン（グレッグ役／声：佐藤愁貴）

ニキ・アムカ＝バード（シモーン役／声：きそひろこ）

『裏切りのスパイ〜MI5の疑惑〜』（全4話）放送・配信情報

8月にWOWOWにて日本初放送・配信（※アーカイブ配信あり）。詳しい放送・配信情報は判明次第お伝えしたい。（海外ドラマNAVI）

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