『一流シェフのファミリーレストラン』最終シーズン日本語吹替版予告編＆場面写真解禁！

Disney+ (ディズニープラス)のスターにて6月26日（金）より全8話が一挙独占配信となる『一流シェフのファミリーレストラン』最終シーズン。それに先駆けて、最終章であるシーズン5の日本語吹替版予告編と場面写真が解禁された。

危機的状況も諦めず最後のチャンスを掴め！

これまでエミー賞21冠、ゴールデン・グローブ賞5冠と多数の賞に輝いてきた本作は『SHOGUN 将軍』も手掛けた米FXによる人気ドラマ。ニューヨークの一流レストランから兄がシカゴの下町に遺したレストランへと移ることになった主人公のシェフ、カーミーを中心に、彼の家族と一筋縄ではいかないスタッフを描く。

前シーズンで念願のオープンを果たしたレストラン「ザ・ベア」が、地元紙の酷評により経営の危機に。さらにレストランの出資者であるジミーから、この状況を2ヵ月という短期間で改善できなければ即営業停止という条件を突きつけられる。極限状態の中、カーミーは強引な経費削減やスタッフ再編を断行し、再建へ奔走。一方、ともにレストランを支える副料理長のシドニーは他店からの誘いに心を揺らし、リッチーは元妻の結婚という節目に直面していた。そして資金繰りが破綻寸前となる中、追い詰められたカーミーは誰もが予想しない衝撃的な決断を下すことに――。シーズン4は、誰もいなくなったレストランで営業停止のタイムリミットを告げるアラームが鳴り響き、締めくくられていた。

今回解禁された予告編は、すでにタイムリミットを迎えたはずの「ザ・ベア」のスタッフたちが、最後のチャンスを掴もうと困難に立ち向かう様子を映し出す。カーミーから店を譲り受け、「ザ・ベア」の共同オーナーとなったシドニーだったが、店を守り切るのは至難の業…。衛生管理が重要なレストランにとって、致命的なダメージにもなりかねない浸水被害。さらには金も食材も底をつくという危機的状況に「もうおしまい…」と、弱音を漏らす。だが、リッチーは何が何でもレストランを守るために仲間達を集める――。「武器も兵士も圧倒的に足りない…金も底をついた。でも互いがいる。俺らには…もう、失うものは何もない」と、これまでともに「ザ・ベア」のために働いてきた、家族同然のスタッフを鼓舞。シドニーも腹をくくり、「ザ・ベア」の存続を賭け、最後のチャンスを掴むために動き始める。「これが私たちの戦い方！ これが“ベア”！」 そう決意を固めるシドニーの傍らには、これまでレストランを先頭で引っ張ってきたカーミーの姿も見て取れる。

合わせて到着した場面写真では、シドニーとカーミーが並んでキッチンに立つところや、シドニーやリッチーが切なそうな感慨深そうな表情を浮かべる様子を確認することができる。彼らに果たしてどんな結末が待ち受けているのか、注目だ。

『一流シェフのファミリーレストラン』最終シーズンは、Disney+ (ディズニープラス) スターで6月26日（金）独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

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