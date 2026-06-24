佐藤流司、福澤 侑、spiからなる音楽パフォーマンスユニット・ZIPANG OPERAが、6月24日に3rd EP『ZIPANGRIMM(読み：ジパングリム)』をリリースした。

タイトルは「ZIPANG」と『グリム童話』を掛け合わせた造語。今作よりspiが本格的にプロデュースに参画し、楽曲ごとに異なる物語が集まりEP全体でひとつの世界を構想するという、新たなアプローチに挑んだ作品となっている。

CDリリースとしては約7ヶ月ぶりとなる本作について、先行配信曲「Kick It Down」「Rainy Heart」を軸に、制作の裏側やボーカルディレクションなど、3人のクリエイティブの核心に迫るオフィシャルインタビューが到着している。

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■『ZIPANGRIMM』オフィシャルインタビュー

――6月24日にリリースされる『ZIPANGRIMM』、今回はspiさんがプロデュースに関わられたと聞きました。この制作について、まずはタイトルが気になっています。

▲spi

spi：「ZIPANG」と『グリム童話』を合わせて『ZIPANGRIMM』。今回は「歌劇」に立ち返って、EP自体をストーリーとして、歌詞を全部それと絡めるという方向性がありました。“物語”と音楽をリンクさせ、かつ悲劇性みたいなものをZIPANG OPERAが背負うことで、共感が生まれて、孤独が消えるような作品にできたらと。それについて考えながら、出てきたアイデアが『グリム童話』でした。3人とも大人なのに童心があるし、クールな物語が似合う人たちだなと感じるんですよ。

――なるほど。

spi：日本の和の表現と、西洋のおとぎ話のダークさ、その教訓が混ざり合う。新しい現代の日本の童話みたいなものを曲の歌詞や世界観で作りたかったんです。歌詞自体は社会風刺だったりするので、これがライブでどう表現できるか……。やりがいのある作業ですね。

――福澤さんは本作について「新しい挑戦」と表現されていました。

▲福澤 侑

福澤：これから新しいものをさらに作らないといけません。ZIPANG OPERAと今一番向き合ってるのはspi兄だと思いますが、自分もZIPANG OPERAで新しい感情やアイデアを得ることが多くて。

成長した自分にどの曲も刺さるんですよね。本作は僕ららしさもあるけど、そうじゃない部分も多いEPになるのかなと思ってます。

佐藤：spiくんがプロデュースに関わることで、フォーカスが明確になりましたね。

――以前のインタビューでも、spiさんがプロデューサー視点を持っていて、大きな視点で作品を考えているなと感じていました。今回は満を持しての機会だったのでは？

spi：周りから「やってみなよ」と声をかけてもらえて、という感じです。ものづくりにあたって「聴く前と後で人生が何か少し変わっていてほしい」とか、「少しでも影響を与えるものは何なのか？」という思想や問いがないと作れないタイプなんですよ。

何を作るにしても心が伴わないと。そこで今回は制作からガッと入って、“種”を植えたイメージ。水はみんなにあげてもらって、どう育っていくかを剪定しながら「こうなったか」と見るみたいな。この“種”の共通認識を3人で共有できているのは大きいですね。「何がどう転んでも、このEPの原点はここだよね」と理解しあえている感じ。

――その種から咲いた花のひとつが先行配信された「Kick It Down」ですね。佐藤さんが脚本・演出を手がけた舞台『二十五億秒トリップ』のテーマソングでもありますが、どういうコンセプトで作られたんですか。

▲佐藤流司

佐藤：「キックダウン」は、オートマチック車が加速するために自動的にギアを落とす機能なんですよ。さらに速くなるための「しゃがみ」。この曲を聴いたり、舞台を観てもらうことで、これからの人生を突き進んでいくような力になればいいなという意味を込めています。

福澤：僕らは正直、もう若手ではないのでここからギア上げて加速して、できることを限界が来るまで表現するっていう、今の僕らにもぴったりな曲。聴いてる人たちに挑戦する勇気を与える楽曲にもなるのかなと。

佐藤：歌詞も「壁を蹴破る」とか「次のステージに行く」、「周りの人間を愛する」という要素を「乗り物に乗ってついて来いよ」というテーマに織り交ぜました。

福澤：「こんな感じでブチ壊していくからよろしく！」って言いつつも、ちゃんと聴き手にも寄り添ってるんですよね。そこに流司くんの人間性が出てる。

――同じく先行配信の「Rainy Heart」はドラマ『失恋カルタ』(MBS系)の主題歌となっています。福澤さんとspiさんは作詞をされています。

spi：僕は雨の日にタクシーに乗ったときに窓ガラスに溜まった水滴が垂れたのを見て「代わりに泣いてくれてるみたいだな」と感じて楽になった経験を言葉にしています。小さい一瞬を写真みたいに切り取った場面と対照的に、Rei Aomiくんがマクロな世界観の歌詞を書いてくれて、そのふたつをトラック制作から携わってくれた侑にまとめてもらいました。

福澤：ドラマ『失恋カルタ』の台本を読ませていただいて、イメージを膨らませた覚えがあります。エンディングが流れたときに余韻を残したまま、ドヤ顔で「いい曲を歌います」というより「おしゃれでチルな音楽が流れてるね」みたいな雰囲気にできればと考えて作りました。

spi：ドラマが「たくさん恋愛して次に進んで、明るく生きるのもありじゃない？」という内容だと聞いたので、最初は悲しい感じの歌詞にするつもりだったんです。でも最終的には「約束事をいつか誰かと必ず叶えるよ」みたいな、次に進める内容になりましたね。主題歌は前菜が出て、メインが出て、デザートが出て--そのお品書きみたいなものがいいと思います。「こういう話です」と曲を聴くとわかるような。

――佐藤さんはいかがですか？

佐藤：バラードって苦手なんですよね。声質に合わないというか……。

福澤：そんなことないと思うけど。

佐藤：ギャーギャーまくし立てるような曲の方が得意なんです。歌い上げて聴かせるのは難しくて。上に行くほど声のハスキーさが目立ってくるんですよ。低音だと聴かせる歌にしやすい。そういう意味でこの曲はspiくんが「サビはオクターブ下とか下のハモに回った方がいい」というディレクションに救われてた部分がありました。この曲をきっかけに、それぞれのメンバーの歌の特色が明確になったような気がします。

spi：歌い手の心とつながった音があると思ってて。それが流司の場合は低音の方が安心して歌えるのか、音に気持ちが乗るんですよね。僕自身もラップは全部お断りしてるから(笑)。

3人いるんだし、できないことをやるよりも得意な部分を振っていけばいいと思うんですよね。できないことにチャレンジするのもいいけど、この曲はやっぱり気持ちが強く入らないとダメ。だから落ち着いて歌えるパートを選びました。

――今までの活動で互いに理解できたことの集大成でもあるということですね。

spi：そうだと思います。残りの曲も「デパートの屋上からマネキンと一緒に駆け落ちする曲にしてください」とか「肉体労働の方々を賛美する曲にしてください」、「サビはダンスの振り付けの単語にしてください、TikTokで使うんで」と作家さんに無茶振りした曲があるので楽しみにしてほしいです(笑)。

――最後にライブツアー『ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜』の意気込みを聞かせてください。

spi：僕自身が流司と侑からインスピレーションをもらって、提案した世界観をもとにデザイナーさんや衣装さんなど、みんなに協力していただいて作った木みたいなものです。ひとつの軸がある状態で挑むライブは初。これがどういうライブになって、お客さんにどういう影響を与えるのか--狙い通りなのか、逸れるのか……。あとはやってみてのお楽しみ。期待してもらえればと思います。

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New EP『ZIPANGRIMM』

2026年6月24日(水)発売

予約：https://ldhrecords.jp/?p=17694 ■受注生産限定盤（CD＋Blu-ray）

価格：\8,800(税込) 品番：LGCL-9029〜9030

封入特典

・フォトブック

・ オリジナルブロマイドA(全6種より1枚ランダム封入) [DISC 1 CD] Lily of the ValleyKick It DownRev It UpRock Your BodySlip AwayRainy HeartIn the ZoneEchoesLily of the Valley (Instrumental)Kick It Down (Instrumental)Rev It Up (Instrumental)Rock Your Body (Instrumental)Slip Away (Instrumental)Rainy Heart (Instrumental)In the Zone (Instrumental)Echoes (Instrumental) Lily of the ValleyKick It DownRev It UpRock Your BodySlip AwayRainy HeartIn the ZoneEchoesLily of the Valley (Instrumental)Kick It Down (Instrumental)Rev It Up (Instrumental)Rock Your Body (Instrumental)Slip Away (Instrumental)Rainy Heart (Instrumental)In the Zone (Instrumental)Echoes (Instrumental) [DISC 2 Blu-ray]

・ZIPANG OPERA Live 2025 〜Ambition〜

・Live 2025 〜Ambition〜 (Behind the Scenes) [封入特典]

・フォトブック

・ オリジナルブロマイドA(全6種より1枚ランダム封入) ■通常盤（CD＋Blu-ray）

価格：\3,300 (税込) 品番：LGCL-1023〜1024

封入特典

・ オリジナルブロマイドB(全6種より1枚ランダム封入) [DISC 1 CD] Lily of the ValleyKick It DownRev It UpRock Your BodySlip AwayRainy HeartIn the ZoneEchoes Lily of the ValleyKick It DownRev It UpRock Your BodySlip AwayRainy HeartIn the ZoneEchoes [DISC 2 Blu-ray]

・Rainy Heart -Music Video-

・Trajectory to “ZIPANGRIMM” [封入特典]

・フォトブック

・オリジナルブロマイドB(全6種より1枚ランダム封入) ■アニメイト限定セット（通常盤＋メンバー別アクリルスタンド付き）

価格: \4,700 (税込)

※アクリルスタンドサイズ：全高約12cm

※メンバーにより多少サイズが異なります 【Sony Music Shop限定特典】

Sony Music Shopにて期間内にご予約いただいた方へ「ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜」 EP予約先行申込シリアルコードを配布いたします。

詳細はこちら：https://ldhrecords.jp/?p=17685

※1シリアルにつき、1公演までお申込み可能(1公演枚数は2枚まで)

※複数シリアルを所持していた場合、複数の応募(1公演に何度でも)可能。

※EP予約先行受付シリアルコード付商品販売期間：2026年3月29日(日)23:59 まで

＜ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜＞

構成・演出：植木 豪

振付：REX 【日程・会場】

宮城 2026年6月27日(土) 仙台GIGS

開場：16:30 開演：17:30（主催：仙台放送） 福岡 2026年7月2日(木) Zepp Fukuoka

開場：17:30 開演：18:30（主催：FM FUKUOKA） 愛知 2026年7月4日(土) COMTEC PORTBASE (NAGOYA)

開場：16:30 開演：17:30（主催：TOKAI RADIO） 大阪 2026年7月5日(日) Zepp Namba (OSAKA)

開場：16:30 開演：17:30（協力：MBSテレビ） 東京 2026年7月8日(水) Zepp Haneda (TOKYO)

開場：17:30 開演：18:30 東京 2026年7月9日(木) Zepp Haneda (TOKYO)

開場：17:30 開演：18:30 【チケット料金】

1Fスタンディング(整理番号付)：11,000円（税込）

2F指定席：12,300円（税込）※愛知・⼤阪・東京のみ 【詳細はこちら】

https://ldhrecords.jp/?p=17711