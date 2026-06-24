【仕事終わりの神ルート】銀座から日本橋へ！至福のクラフトビール×激ウマポテトで心満たされるソロ活のすすめ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【銀座から日本橋へ】仕事終わりのソロ活！クラフトビールの飲み比べとアメリカンポテトの至福時間…今日の癒しはこれで決まり！」と題した動画を公開した。動画では、主宰のtoko氏が仕事終わりに日本橋を訪れ、クラフトビールと絶品ポテトで至福のソロ活を満喫する様子をレポート。単なる飲食店の紹介にとどまらず、忙しい日常の中で心身をリセットするための有益なヒントが提示されている。



toko氏が「仕事終わりのご褒美」として足を運んだのは、日本橋のCOREDO室町テラスにある「CRAFTROCK BREWPUB＆LIVE」。案内されたゆったりとしたソファー席で、さっそく「飲み比べセット（1,500円）」を注文する。店内の醸造所で作られた豊富なクラフトビールから3種類を選べるこのセットについて、toko氏のお気に入りは「Alternative IPA」。グレープフルーツを丸かじりしたような鮮烈な柑橘感と心地よい苦味が特徴だという。



そして、このビールに合わせる主役として登場するのが、一番人気の「グリルベーコンローディッドフライ」である。外はカリッと、中はホクホクとしたアメリカ産ポテトならではの食感に、グリルベーコンと特製カムバックソースがたっぷりと絡み合う。toko氏は「濃厚ソースが美味しすぎ」と絶賛し、がっつりとボリューム満点な一皿が仕事終わりの体に元気をチャージしてくれると評価する。さらに、チキンとくるみ、ベリーがトッピングされた色鮮やかなケールサラダも添えられ、バランス良く食事を楽しむ様子が収められている。



動画の背景情報として、ソロ活を満喫するための独自の視点である「あえて週の前半を選ぶ」というポイントも明かされている。この選択により、一人でも驚くほどゆったりとした時間を過ごせるという。開放感のある空間で味わうこだわりのクラフトビールとアメリカ産フライドポテト。仕事の疲れを癒やし、自分へのご褒美を求めるなら、この至高のペアリングを選ぶのが正解と言えそうだ。