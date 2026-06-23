EVANが、ソロデビューシングルのタイトル曲「Ride or Die」のMVを公開した。

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本楽曲は、相手に向けて抑えきれないほど膨らんでいく感情を込めた楽曲。ポップロックをベースにハイパーポップの要素が加わったオルタナティブロックで、ラフな質感のメロディに実験的なサウンドが重なり、EVANのエッジの効いたボーカルと交わる構成となっている。

MVでは、確固たる信頼のもと、離れることのないEVANと車という2つの存在が分かち合う交感が描かれている。四方に散らばるガラスの破片の中で目を覚ましたEVANは、自分を無関心に通り過ぎていく人々を目の当たりにする。混乱する彼の前に、歳月の重みを感じさせる1台の車が近づいてくる。見慣れない車を警戒していたEVANが意を決して乗り込んだ瞬間、周囲の人々の視線が一変し、自信に満ちあふれた彼の姿が楽曲のエネルギーと調和していく様子が映し出される。

この車は、かつてEVANと喜怒哀楽を共にした大切な存在だった。2つの軌跡がパノラマのように駆け巡った後、映像はビルの屋上に取り残されたEVANと、その傍らに寄り添う車を映して締めくくられる。〈무너져도 난 그대로 it will be alright（崩れても僕はそのまま it will be alright）〉、〈You are my ride or die〉といった歌詞が、ストーリーに余韻を残す。

EVANが危険な状態で佇むエンディングは、再び冒頭のシーンへと繋がる。どんな試練の中でも最終的には互いを見つけ出し、絶えず同行することになる彼らの運命の輪を、エモーショナルかつ感覚的に表現している。

なおEVANは、25日のMnet『M COUNTDOWN』を皮切りに本格的な音楽番組活動をスタート。26日にはソウル 汝矣島 漢江公園 水光ステージ前広場で『The Fillin’ Live with EVAN』を開催し、28日の『2026 釜山ワンアジアフェスティバル（BOF）with NOL』、8月16日の『KCON LA 2026』への出演を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）