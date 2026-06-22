フィナーレまで一挙放送！『ピッツォファルコーネ署　落ちこぼれ刑事の捜査』シーズン2〜4独占日本初放送

『ピッツォファルコーネ署 落ちこぼれ刑事の捜査』シーズン2〜4が、8月16日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！ 最終章であるシーズン4を含む、全4シーズン（全22話）がまとめて放送となる。

マウリツィオ・デ・ジョバンニのP分署捜査班シリーズ完結

本作は、東京創元社より出版されているイタリアの作家マウリツィオ・デ・ジョバンニの大人気警察小説〈P分署捜査班〉シリーズをドラマ化した人気ミステリー。ミステリーチャンネルで未放送だったシーズン2から最終章となるシーズン4まで一挙放送！

ナポリでも治安最悪の地区「ピッツォファルコーネ」を管轄する警察署は不祥事で閉鎖寸前だったが、腕利きながらも問題のある警官たちで結成された捜査チームの活躍が認められ存続が決定。ロヤコーノ警部率いる個性豊かな“落ちこぼれ”刑事たちが、ナポリで続発する事件に挑んでいく！

“落ちこぼれ”刑事たちが主人公の本作は、「イタリアらしさ」がいくつかあるのも特徴だ。その一つが、ナポリを舞台としていること。息をのむほど美しい地中海の絶景や歴史的な裏路地がある一方で、貧困や犯罪、混沌としたエネルギーが渦巻く街ナポリ。ドラマでは、その「光と影」が強烈なコントラストで描かれる。

二つ目は、登場人物たちがいかにも人間臭く、感情豊かなところ。イギリスドラマによく出てくるような寡黙でクールな刑事はいない。みんなよく喋り、怒り、嘆き、そして愛が大切。仕事仲間でありながら、ぶつかり合い、やがて本物の家族のような絆（ファミリー）を築いていくプロセスは、非常にイタリア的だ。

三つ目が、イタリアの生活に欠かせない食文化。イタリア人にとっては、単なる飲み物ではなく、コミュニケーションのツールとなっているコーヒーを飲むシーンがしばしば登場したり、緊迫した展開の合間に地元の美味しい料理やワインに関するシーンが挟まれる。シーズン2第1話では、レストランのスタッフが元気のないロヤコーノを今日のおすすめメニューをマシンガンのように伝えて元気にしようとするシーンも登場する。「どんなに大変な時でも、食べる楽しみは絶対に忘れない」という、イタリア流の人生哲学が垣間見える。

そしてもう一つは、現代イタリアを代表するミステリー作家マウリツィオ・デ・ジョバンニの小説をもとにしていること。デ・ジョバンニはナポリ生まれナポリ育ちという生粋のナポリ人。地元の空気感や人間の気質を誰よりも知り尽くしており、「現地の人々が生きるリアルなイタリア（ナポリ）」のドロドロした部分も温かい部分も、説得力を持って描かれている。

『ピッツォファルコーネ署 落ちこぼれ刑事の捜査』シーズン2第1話あらすじ

ピッツォファルコーネ署近くのゴミ捨て場で、ロマーノは置き去りにされた赤ん坊を発見する。ほどなくして東欧出身の若い女性の遺体が見つかる。彼女には、数日前に出産した形跡があった。被害者と赤ん坊の親子鑑定を進める中、ロヤコーノたちは被害者がメイドとして働いていたことを突き止める。雇用主だったエンジニアと弁護士一家に話を聞くうち、二人の不審な男の存在が浮かび上がり、被害者の意外な過去が明らかになる。

『ピッツォファルコーネ署 落ちこぼれ刑事の捜査』放送情報

『ピッツォファルコーネ署 落ちこぼれ刑事の捜査』シーズン2〜4（全16話）は、ミステリーチャンネルにて8月116日（日）16：00より放送スタート。各シーズンが毎週日曜日16：00から順次放送となる。それに合わせて、シーズン1が8月15日（土）16：00より一挙放送。

（海外ドラマNAVI）

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