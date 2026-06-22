【第1話無料公開】『刑事モース』スターが殺人犯に！『カナル・キラー　〜隣で眠る連続殺人鬼〜』第1話をYouTubeで期間限定無料公開

Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeでは、一度は観ておきたい名画、人気のミステリードラマ、名作アニメなどを続々無料公開！ 今回は、実話をもとに描いたイギリス発のクライム・サスペンス『カナル・キラー 〜隣で眠る連続殺人鬼〜』第1話をYouTubeで期間限定無料公開中。

恋人が連続殺人鬼だった女性の実話をドラマ化

2024年に本国イギリスで放送され、日本では『連続殺人犯にとりつかれてしまった女ディリア・バルマーの正義』というタイトルでも知られる本作。恋人が連続殺人鬼だったという実話をもとにした戦慄のクライム・サスペンスだ。そんな恋人との恐怖の体験を生き延びた女性が、法廷で、元恋人であり怪物である男と対峙する。勝つのは狂気か、それとも正義か――。

連続殺人犯につきまとわれる女性ディリア・バルマーを演じるのは、『ライン・オブ・デューティ』や『そして誰もいなくなった』で知られるアンナ・マックスウェル・マーティン。そして連続殺人犯のジョンを演じるのは、『刑事モース〜オックスフォード事件簿〜』のエンデバー・モース役でおなじみのショーン・エヴァンスだ。

＜第1話「愛」あらすじ＞

1991年、ロンドン。派遣看護師のディリア・バルマーは友人のリアとパブに飲みに出かけ、大工のジョン・スウィーニーに出会う。彼の型にハマらない生き方に魅せられたディリアはその場でジョンを自分の部屋に誘う。一方、アムステルダムではアメリカ人のジャック・ホルステッドが行方不明の娘メリッサの捜索をオランダ警察に頼み込んでいた。クリスマスにジョンの地元スケルマーズデールで彼の家族とともに過ごしたディリアは、ジョンには元妻と子どもがいることを知るのだが…。

★第2話以降のご視聴はこちら。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。







（海外ドラマNAVI）

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