フランス人が解説！W杯での日本サポーターの「お行儀の良い」歓喜に世界が驚く理由
YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」が、「フランス人の私でも驚いた…日本サポーターが世界で称賛された理由【W杯】」を公開した。動画では、ワールドカップでの日本サポーターの歓喜の様子が、フランスのニュース番組でどのように報じられたかを紹介し、フロリアンが自国の状況と比較しながら両国の文化の違いを解説している。
動画の前半では、フランスのニュース番組「C NEWS」の映像を引用。渋谷のスクランブル交差点で日本のサポーターが勝利を祝う際、赤信号の時だけ交差点の中央に集まり、警察官の小さな笛の音が鳴って青信号になると全員が速やかに歩道に戻る様子を見たフランスのコメンテーターたちが驚愕する姿を紹介した。さらに、試合後にスタジアムを清掃するサポーターや、ロッカールームを綺麗な状態にして退出する日本代表チームの姿勢も取り上げられ、番組内では「まさに理想的な光景」と称賛されていた。
対照的な例として、フロリアンはフランスのサッカーチームが勝利した際や、喜びを表現する際の暴動の様子を提示した。車やバイクが燃やされ、店舗が略奪される過激なセレブレーションの映像を流し、警察と衝突する事態に発展することを説明。さらに、「音楽の日」のパーティーの翌日には街中がゴミだらけになり、清掃員が朝4時半から対応に追われる惨状も紹介した。「喜ぶときに物を壊したり暴れたりするのが日常茶飯事」であるフランスの現状を語り、だからこそ日本の規律正しい姿がより際立って見えるのだと分析した。
フロリアン自身も、「逆にフランスの暴れ方に驚くようになっている」と心境の変化を吐露し、「なんのために物を壊すのか理解できない」と疑問を投げかけた。他国のニュース報道を通して、日本社会の持つ規律やモラルの高さが世界でどう評価されているのか、改めて客観的な視点から気づかされる内容となっている。
動画の前半では、フランスのニュース番組「C NEWS」の映像を引用。渋谷のスクランブル交差点で日本のサポーターが勝利を祝う際、赤信号の時だけ交差点の中央に集まり、警察官の小さな笛の音が鳴って青信号になると全員が速やかに歩道に戻る様子を見たフランスのコメンテーターたちが驚愕する姿を紹介した。さらに、試合後にスタジアムを清掃するサポーターや、ロッカールームを綺麗な状態にして退出する日本代表チームの姿勢も取り上げられ、番組内では「まさに理想的な光景」と称賛されていた。
対照的な例として、フロリアンはフランスのサッカーチームが勝利した際や、喜びを表現する際の暴動の様子を提示した。車やバイクが燃やされ、店舗が略奪される過激なセレブレーションの映像を流し、警察と衝突する事態に発展することを説明。さらに、「音楽の日」のパーティーの翌日には街中がゴミだらけになり、清掃員が朝4時半から対応に追われる惨状も紹介した。「喜ぶときに物を壊したり暴れたりするのが日常茶飯事」であるフランスの現状を語り、だからこそ日本の規律正しい姿がより際立って見えるのだと分析した。
フロリアン自身も、「逆にフランスの暴れ方に驚くようになっている」と心境の変化を吐露し、「なんのために物を壊すのか理解できない」と疑問を投げかけた。他国のニュース報道を通して、日本社会の持つ規律やモラルの高さが世界でどう評価されているのか、改めて客観的な視点から気づかされる内容となっている。
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