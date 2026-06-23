意外と知らない日本とフランスの教育事情「子どもが一人で歩いている」光景に驚愕した理由とは？

「フランスから逃げたんじゃない」“母国を捨てた”との声にYouTuberが反論、これが現実

「もうフランスには住めない」フランス人パパの本音。日本が住みやすすぎる理由とは