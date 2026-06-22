この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて「【非常に強い台風7号】暴風域を伴い沖縄接近か その後は本州付近で大雨のおそれ｜台風情報 #台風 #台風7号 #マニアック天気」と題した動画を公開した。動画では、非常に強い勢力となっている台風7号の最新の進路予想と、各地への影響について詳しく解説している。



動画内で松浦氏は、22日15時現在の台風7号について、中心気圧935ヘクトパスカル、最大風速50メートルの「非常に強い勢力」であると説明。今後も強い勢力を保ったまま北西へ進み、26日金曜日には暴風域を伴ったまま沖縄地方にかなり接近する見込みだと語った。沖縄・奄美地方については、25日の木曜日から波浪や暴風の警報級の可能性が高まるとして、「うねりを伴った高波が強まってくる」と警戒を呼びかけた。



さらに、アンサンブル予報や海外モデルを用いた進路予想の解説も展開。沖縄通過後のコースにはまだ幅があり、東シナ海を通る日本海コースや、九州・本州に上陸・接近する太平洋沿岸コースなど、様々な可能性が示唆されている。松浦氏は「北側に行くのか南側に行くのかで雨が降る範囲もかなり変わってくる」とし、進路のブレが影響の出方を大きく左右することを指摘した。



本州付近への影響に関しては、進路が定まらないため風の影響は不確実なものの、停滞している梅雨前線の活動が活発化することで大雨になる恐れがあるという。台風から南の暖かく湿った空気が流れ込むことで、「雨の降り方が激しくなるというようなことも十分に考えられますね」と分析。「本州付近は風というよりかは雨に対して警戒が必要になってくる」と強調した。



台風の接近前から大雨が降る可能性もあるため、松浦氏は「早め早めの備えをしておいていただきたい」とアドバイスしている。今後の進路や影響範囲については、最新の気象情報をこまめに確認し、いざという時の避難行動を事前に見直しておくことが重要だ。