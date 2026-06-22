星野真里、『24時間テレビ』チャリティーランナーに決定！ 2024年に長女の難病を公表
8月29・30日放送される『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』（日本テレビ系）のチャリティーランナーに、俳優の星野真里が決定した。
【写真】昨年のチャリティーランナーは人気ベテランアイドルが務めた
21日、同局にて放送された『Golden SixTONES』にてチャリティーランナーを務めることをが発表となった星野。2024年には、長女が先天性ミオパチーという難病であることを明かしている。「私の娘は先天性ミオパチーという筋肉の難病を患い、電動車いすや人工呼吸器を使いながら日々暮らしています。娘と過ごしてきた10年間の中で、すべての子どもたちが分けられることなく、子どもたち自身が自分の居場所を選べる世の中になってほしいという願いを持つようになりました」とこれまでの思いを語る。
続けて「今回、私が走ることで、どうすればもっと優しい世の中になるのかを考えるきっかけになればうれしいです。決して1人でゴールできるものではないと思っています。支えてくださる皆さん、そして応援してくださる皆さんに胸を張って走っている姿をお見せできるよう、精いっぱい準備をして当日を迎えたいと思います。最後まで応援よろしくお願いします」とコメントを寄せた。
昨年に引き続き、チャリティーマラソンでは目的別募金を実施予定。募金の受付開始時期など詳細は、HP等で追って発表される。
『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』は、日本テレビ系にて8月29・30日放送。
【写真】昨年のチャリティーランナーは人気ベテランアイドルが務めた
21日、同局にて放送された『Golden SixTONES』にてチャリティーランナーを務めることをが発表となった星野。2024年には、長女が先天性ミオパチーという難病であることを明かしている。「私の娘は先天性ミオパチーという筋肉の難病を患い、電動車いすや人工呼吸器を使いながら日々暮らしています。娘と過ごしてきた10年間の中で、すべての子どもたちが分けられることなく、子どもたち自身が自分の居場所を選べる世の中になってほしいという願いを持つようになりました」とこれまでの思いを語る。
昨年に引き続き、チャリティーマラソンでは目的別募金を実施予定。募金の受付開始時期など詳細は、HP等で追って発表される。
『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』は、日本テレビ系にて8月29・30日放送。