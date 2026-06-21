◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本4―0チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演。「2ミリぐらい入ってた」「股→サイドネットは神」「99・99999％は勝ちます」などの神解説を連発し、NHKの解説を務めた初戦のオランダ戦に続いて「本田の解説」がX（旧ツイッター）でトレンド入りした。

初戦の試合後には、NHKが解説席での本田の姿をまとめた“本田ハイライト”のVTRを放送してネットで大きな話題となった。

この日の日本テレビでは同局スペシャルナビゲーターの俳優・竹内涼真が「本田選手が今日の試合の中で解説で盛り上がったシーンを振り返っていきます」として最新AIを駆使した「完全無欠シーン」を紹介。数々の本田語録をハイライトで伝えた。

竹内から、自身が最も盛り上がったのは後半38分のFW上田綺世のチーム4点目だと伝えられると「最高でしたね。僕の興奮度も最高潮だったと思います」とニンマリ。

上田について「立ち上がりから良かった。中途半端なボールが行っては上田さんがキープして味方につなぐシーン、ディフェンダーとしたらFWにあんな簡単にキープさせんなよって話なんですけど、上田さんがキープできてた時点で、凄い今日行くんじゃないかなと思いました」と序盤から活躍を予感していたと明かした。

“本田ハイライト”について、SNSでは「面白い」「日テレ、よぅ分かってるわ」「需要しかない」「本田の解説のハイライトありがてえ笑」など歓迎の声が上がった。